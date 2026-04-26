India captura el 40% de las exportaciones de smartphones que antes abastecía China a Estados Unidos

Un informe reciente de McKinsey Global Institute documenta que India captura actualmente alrededor del 40% de las exportaciones de teléfonos inteligentes que antes abastecían el mercado estadounidense

India venía preparándose para ocupar ese lugar

McKinsey afirma que China amplió su rol como "fábrica de fábricas" en 2025: concentraba más del 40% de las exportaciones mundiales de insumos intermedios y bienes de capital

Durante años, la geografía del comercio global de smartphones parecía fija: Estados Unidos consumía equipos producidos en China o en cadenas de valor controladas por Beijing. Esa realidad cambió.. No se trata de una anécdota sectorial, sino de una señal concreta de que el mapa del comercio mundial se está redibujando bajo presiones geopolíticas y comerciales sin precedentes.La transformación es más matizada que un simple "reemplazo". En 2025, Estados Unidos logró sustituir casi dos tercios de los bienes que compraba a China - por un valor superior a 80.000 millones de dólares - por importaciones de otros proveedores. En ese reacomodamiento, India emerge como ganador visible en smartphones, mientras que las economías del sudeste asiático (Vietnam, Tailandia) avanzan en otros electrónicos, especialmente laptops. La reconfiguración refleja decisiones corporativas de riesgo, no solo de costo.Detrás de este movimiento hay una combinación de factores. El primero es el deterioro sistemático de la relación comercial entre Washington y Beijing. En 2025, el comercio entre Estados Unidos y China cayó alrededor del 30%, según McKinsey. Los aranceles redibujaron los flujos: la tasa arancelaria efectiva estadounidense saltó desde el 2,4% a fines de 2024 hasta cerca del 22% a comienzos de abril de 2025, cerrando el año alrededor del 15% tras ajustes. Para muchas empresas globales, depender casi exclusivamente de China dejó de ser seguro.Aquí entra en juego la estrategia "China+1": mantener producción en territorio chino, pero construir una segunda base manufacturera relevante en otro país asiático.. Los indicadores que documentan este cambio destacan que India pasó a cubrir cerca del 40% de la demanda estadounidense de smartphones que antes satisfacía China. El salto es importante porque se trata de una industria exigente, con estándares de calidad altos, coordinación logística precisa y competencia global feroz.Un matiz central permite leer el proceso sin triunfalismo. India gana peso como plataforma de ensamblaje y exportación hacia Estados Unidos, pero China sigue siendo decisiva.. Parte del negocio final se desplaza, pero China conserva un rol estructural. Los smartphones que ahora salen de India cargan dentro procesadores de Taiwán, memorias de Corea del Sur y una amplia variedad de partes chinas. Lo que cambió es el ensamblaje final, no la base material.Esta transformación tiene una dimensión simbólica. Durante años, India fue vista principalmente como mercado consumidor o potencia en servicios. Las cifras sugieren que ahora se consolida como base manufacturera para productos electrónicos complejos. El aumento de exportaciones hacia Estados Unidos ocurrió pese a la distancia - 13.000 kilómetros - lo que refuerza que el cambio responde a una decisión estratégica, no solo a ventajas logísticas inmediatas.Lo que ocurre es un rediseño más amplio del capitalismo global. El comercio mundial no se contrajo en 2025, sino que creció reorientándose hacia socios geopolíticamente más alineados. Estados Unidos no dejó de importar: importó más, diversificó más y fue el principal motor de crecimiento de compras globales, en parte por acopio preventivo de bienes antes de nuevos aranceles y por demanda de equipos vinculados a inteligencia artificial.La noticia de los smartphones indios no debe leerse como fenómeno aislado. Es una pieza de un rompecabezas mayor, donde aranceles, rivalidad entre potencias, necesidad de resiliencia empresaria y reorganización regional de la manufactura empujan en la misma dirección. Las cadenas de suministro no desaparecen: mutan. Se vuelven más largas, más redundantes y menos dependientes de un solo centro.Para Washington, el proceso valida parcialmente su estrategia de desacople o, al menos, diversificación selectiva. No prueba que Estados Unidos pueda prescindir de China en el corto plazo, pero sí muestra que en bienes de consumo masivo logró encontrar sustitutos relativamente rápidos. Para India, el dato funciona como consagración provisoria: ya no como alternativa teórica, sino como actor efectivo en una de las cadenas industriales más visibles del mundo.