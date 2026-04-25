Noticias internacionales: ataque ruso masivo a Ucrania y crisis global

La ciudad de Dnipro fue uno de los puntos más golpeados

Entre las medidas contempladas figuran la suspensión de España de la alianza defensiva y la revisión de la postura estadounidense respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas

70.000 residentes fueron habilitados para votar en una elección que observadores internacionales caracterizan como largamente simbólica pero potencialmente indicativa de futuras estructuras electorales.

la guerra con Irán ha generado daños permanentes en la confianza sobre seguridad de suministros fósiles y acelerará un giro histórico hacia energías renovables, energía nuclear y electrificación a expensas de la demanda de petróleo.