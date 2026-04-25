Noticias internacionales: ataque ruso masivo a Ucrania y crisis global

Ataque aéreo masivo de Rusia a Ucrania: escalada sin precedentes
Fuerzas rusas lanzaron la noche del viernes un bombardeo aéreo sin precedentes sobre territorio ucraniano, desplegando más de 660 drones y misiles balísticos que impactaron infraestructura urbana en múltiples regiones. El ataque dejó al menos cuatro civiles muertos y más de 30 heridos, aunque funcionarios regionales advierten que el saldo de víctimas podría aumentar conforme los equipos de emergencia trabajan entre los escombros de edificios dañados.
La ciudad de Dnipro fue uno de los puntos más golpeados
. Autoridades locales han recuperado dos cuerpos entre estructuras colapsadas, mientras persisten temores de que haya más víctimas atrapadas bajo los escombros. El presidente ucraniano Vladímir Zelenski confirmó que los ataques se dirigieron principalmente contra infraestructura civil y urbana durante toda la noche.
La región septentrional de Chernihiv también sufrió impactos significativos, con dos muertes y siete heridos reportados por explosiones de misiles y drones. Según informes de emergencia, el bombardeo apuntó específicamente a sistemas de suministro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones.
Tensiones críticas en la OTAN: Estados Unidos amenaza con suspender a España
Un correo electrónico interno del Pentágono, al que accedió Reuters
a través de un funcionario estadounidense, revela que Washington estudia opciones para sancionar a aliados de la OTAN que según su evaluación no han colaborado en operaciones contra Irán. Entre las medidas contempladas figuran la suspensión de España de la alianza defensiva y la revisión de la postura estadounidense respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas.
El mensaje refleja frustración de funcionarios estadounidenses por lo que califican como "reticencia o negativa" de algunos países para otorgar a Washington derechos de acceso, base y sobrevuelo - conocidos como ABO en jerga militar - necesarios para operaciones contra Irán. Según el funcionario que contactó a Reuters bajo anonimato, el correo afirma que ABO es "sencillamente la base mínima para la OTAN".
Sin embargo, el documento no sugiere intención alguna de que Estados Unidos se retire de la alianza ni propone cierre de bases en Europa. Se trata de una escalada diplomática que tensiona la cohesión del bloque occidental en un momento de conflictividad global elevada.
Elecciones municipales en Gaza tras 20 años: símbolo de reconstrucción
Palestinos en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, votaron el sábado en sus primeras elecciones municipales en más de dos décadas, la primera posterior a la guerra actual con Hamas. Aproximadamente 70.000 residentes fueron habilitados para votar en una elección que observadores internacionales caracterizan como largamente simbólica pero potencialmente indicativa de futuras estructuras electorales.
La Autoridad Palestina, bajo la dirección del presidente Mahmud Abbas y el movimiento Fatah, organizó los comicios. Hamas, que forzó la salida de Fatah de Gaza en 2007, aún no confirmó si reconocerá los resultados. Si bien algunos candidatos cuentan con apoyo cercano a Hamas, la organización no ofreció respaldo oficial formal.
Todo candidato debía firmar una declaración de respaldo a la solución de dos estados que contempla un Estado palestino independiente conviviendo pacíficamente con Israel, posición que rechazaban tanto Hamas como el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Crisis energética global y futuro del petróleo
El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió
que la guerra con Irán ha generado daños permanentes en la confianza sobre seguridad de suministros fósiles y acelerará un giro histórico hacia energías renovables, energía nuclear y electrificación a expensas de la demanda de petróleo.
"La percepción de riesgo y confiabilidad ha cambiado", afirmó Birol en declaraciones al diario The Guardian. "Los gobiernos revisarán sus estrategias energéticas. Habrá un impulso significativo a las renovables y la energía nuclear, y un desplazamiento adicional hacia un futuro más electrificado". Esa transición, agregó, "cortará los principales mercados del petróleo", generando "consecuencias permanentes para los mercados energéticos globales".
El precio del crudo Brent se mantiene por encima de los 105 dólares por barril. Goldman Sachs estima que la producción petrolera del Golfo Pérsico cayó un 57% respecto a niveles previos a la guerra. El mercado de petróleo enfrenta su "crisis más grande de todas las crisis combinadas", según caracterización de Birol, quien criticó al mundo por permitir que la economía global sea "rehén de un estrecho de 50 kilómetros", en referencia al Estrecho de Ormuz.
Iniciativas energéticas globales: Colombia y la transición
Colombia alberga a partir de este viernes la primera cumbre mundial sobre abandonar combustibles fósiles en la ciudad de Santa Marta. La volatilidad en mercados de petróleo y gas podría actuar como "viento de cola" para un evento sin precedentes en su escala y ambición. La cumbre reúne a gobiernos, expertos y actores del sector en torno a la pregunta central: ¿cómo transitar hacia economías de energía limpia en un contexto de crisis geopolítica que ha demostrado la vulnerabilidad de sistemas dependientes de hidrocarburos?
Emiratos Árabes Unidos apunta a gobernanza con inteligencia artificial
Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron un paso significativo hacia la gobernanza impulsada por IA, con planes de operar el 50% de sus servicios y operaciones gubernamentales mediante sistemas autónomos de inteligencia artificial antes de 2028. La iniciativa, anunciada por el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum bajo dirección del presidente de EAU Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, busca posicionar al país como la primera nación operando funciones gubernamentales a escala mediante sistemas de IA avanzada.
Inseguridad alimentaria global: hambre duplicada en una década
La ONU y la Unión Europea advierten
que la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición permanecen en niveles alarmantes a medida que crisis se profundizan. En la última década, los números de hambre aguda se han duplicado, mientras la financiación internacional se ha contraído a niveles de 2016.
La convergencia de conflictos, inestabilidad económica y disrupciones climáticas ha generado una espiral de crisis humanitaria que afecta a cientos de millones de personas. Organismos humanitarios señalan que sin aumentos significativos en financiamiento, la ventana para contener la catástrofe se cierra.
¿Por qué Rusia lanzó un ataque tan masivo a Ucrania?
El bombardeo representa una escalada en la estrategia rusa de degradación de infraestructura civil con el objetivo de desmoralizar a la población y erosionar la capacidad operativa del país. El uso de más de 660 armas de un solo golpe es sin precedentes en magnitud durante el conflicto.
¿Qué consecuencias podría tener la amenaza estadounidense a España en la OTAN?
Una suspensión efectiva debilitaría la cohesión de la alianza en un momento crítico. Sin embargo, expertos señalan que es más probable que funcione como presión diplomática para forzar cambios en políticas españolas de cooperación en operaciones contra Irán.
¿La transición energética global acelerará realmente o es retórica?
El director de la AIE sostiene que la ruptura de confianza en suministros fósiles es estructural y permanente. Sin embargo, analistas destacan que precios altos de petróleo y restricciones de oferta sugieren que la transición tardará décadas, no años.