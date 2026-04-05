17.04.2026 / PELEA

Más cruces en LLA: Lemoine trató de boludo al Gordo Dan y este se burló de su coeficiente intelectual

La diputada libertaria protagonizó un nuevo enfrentamiento en redes con el influencer Daniel Parisini, con acusaciones cruzadas, insultos y chicanas que escalaron hasta la sugerencia de que renuncie a la banca.




Las disputas continúan in crescendo en La Libertad Avanza. Luego de mantener un fuerte cruce con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, Lilia Lemoine arremetió contra Daniel Parisi, alias Gordo Dan, al acusarlo de “bancar” a la segunda al mando de Javier Milei y a la diputada Marcela Pagano. “Dan, en la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Me cansé”, lanzó la legisladora en redes sociales, en referencia a la distancia que tomó del escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. 

El intercambio se desató a partir de un mensaje previo de Lemoine dirigido a una militante libertaria, a quien le ordenó: “Listo. Dejá de seguir a Milei”. La usuaria respondió cuestionando el tono de la legisladora y defendiendo su respaldo al Presidente desde hace años.

En ese contexto intervino Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, quien rechazó el planteo de la diputada: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.



Lejos de desactivar la discusión, Lemoine redobló la apuesta y volvió a cuestionarlo por sus posicionamientos internos dentro del espacio, lo que derivó en una escalada de acusaciones sobre el respaldo a distintos dirigentes de La Libertad Avanza.

Parisini respondió defendiendo su postura: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que reiteró que la diputada no tiene autoridad para ordenar comportamientos dentro del espacio.

El cruce subió de tono cuando Lemoine lanzó una descalificación directa: “Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? ¿O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”, escribió en otro mensaje, aprovechando para insultar a sus rivales del stream. 

La respuesta del influencer no tardó en llegar y apuntó al coeficiente intelectual de la diputada: “Lilia, para tratar de bol... a alguien mínimamente, te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (Fran) Fijap. Te mando un abrazo”.

Finalmente, Lemoine cerró el intercambio con un mensaje irónico que sumó más ruido interno: “Ya está, renuncio a la banca. Ganaste, Dan. Adiós”, publicó, en medio de una nueva polémica pública dentro del oficialismo.

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