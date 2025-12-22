Asteroide Apophis: cuándo pasará cerca de la Tierra y por qué será visible a simple vista

El evento clave ocurrirá el 13 de abril de 2029

El Apophis es un asteroide de aproximadamente 340 metros de diámetro (casi el tamaño de la Torre Eiffel) y descubierto en 2004. Durante años generó preocupación en la comunidad científica porque existía una pequeña probabilidad de impacto con la Tierra.Sin embargo, estudios posteriores de la NASA descartaron cualquier riesgo de colisión en al menos los próximos 100 años.. Ese día, el asteroide se aproximará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia extremadamente baja en términos astronómicos.Para ponerlo en contexto, muchos satélites geoestacionarios orbitan a unos 36.000 km. Apophis pasará incluso por debajo de esa órbita. Esto lo convertirá en un espectáculo único en la vida para millones de personas.Sí. Una de las razones por las que el tema explotó en búsquedas es que el evento será visible a simple vista en amplias regiones del planeta, incluyendo América del Sur.Durante su punto más cercano, Apophis se verá como un punto brillante moviéndose rápidamente en el cielo nocturno, sin necesidad de telescopios.Los especialistas señalan que será visible en zonas con poca contaminación lumínica. Podría alcanzar un brillo comparable al de algunas estrellas visibles. Su movimiento será perceptible en cuestión de minutosEl apodo surge de su nombre, inspirado en Apofis, una deidad egipcia asociada al caos y la destrucción.Aunque hoy no representa una amenaza, el temor inicial que generó - cuando aún no se descartaba un impacto - ayudó a construir su fama mediática.No. La NASA y otros organismos internacionales fueron claros: no hay riesgo de impacto en 2029. Tampoco en futuras aproximaciones dentro de este siglo. De hecho, el paso cercano será aprovechado por científicos para estudiar cómo la gravedad terrestre afecta la estructura de los asteroides.