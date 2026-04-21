Japón lanza un submarino de última generación y redefine el equilibrio militar en el océano

Se trata de una embarcación diseñada con tecnología de sigilo de última generación, difícil de detectar incluso por los sistemas más avanzados, lo que la convierte en una pieza clave en la estrategia de defensa del país asiático.

Japón apuesta por una capacidad naval más sofisticada, enfocada en la disuasión y el control de rutas marítimas clave para el comercio internacional.

El nuevo submarino japonés no solo representa un salto en términos tecnológicos, sino también un mensaje político: el país está dispuesto a fortalecer su rol en la seguridad regional y a participar activamente en el equilibrio de poder en Asia