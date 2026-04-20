Pese a los idas y vueltas con Milei, Sáenz lo desafia con la obra pública

En medio de los tironeos con el gobierno de Javier Milei por el freno a la obra pública, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió a marcar posición y aseguró que continuará gestionando el cumplimiento de los proyectos comprometidos. “No voy a dejar de gestionar el cumplimiento de las obras”, sostuvo, en una señal directa frente al ajuste impulsado desde Nación.

Sáenz precisó que el proyecto no se limita a los puentes, sino que incluye un desarrollo vial más amplio. “La obra no se detiene ahí”, afirmó, al explicar que también contempla cuatro kilómetros de autopista que conectarán distintos tramos estratégicos, fortaleciendo la circulación en una zona de alto tránsito.En cuanto a las características técnicas, indicó que ambos puentes contarán con dos carriles por sentido y una extensión aproximada de 100 metros. Además, el antiguo puente metálico será reubicado para uso peatonal y de ciclistas, ampliando así las alternativas de movilidad.Por último, el gobernador insistió en que la continuidad de estas obras resulta fundamental para el crecimiento de la provincia. “Como saben, no voy a dejar de gestionar el cumplimiento de las obras comprometidas con la Provincia, que acompañan el crecimiento y el progreso de Salta”, remarcó, dejando en claro que la disputa con Nación no frenará las demandas del interior.