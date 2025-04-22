Universidades preparan una nueva marcha federal ante el conflicto con el Gobierno

las organizaciones prevén anunciar la fecha de la movilización, en paralelo con un plan de lucha que incluye una semana de paro entre el 27 y el 30 de abril, con actividades en todo el país.

Gremios docentes, autoridades universitarias y centros de estudiantes están próximos a definir una nueva marcha federal en defensa del sistema público en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, que se mantiene indiferente al fallo judicial que ordena girar fondos al sector, trabaja para revertirlo desde la Procuración del Tesoro y hasta elevó una propuesta alternativa a la vigente.La próxima semana será clave:El conflicto se tensó luego de que venciera el plazo fijado por la Cámara para que el Ejecutivo regularice pagos de salarios y becas, sin que se concretara el envío de partidas. En cambio, la Casa Rosada optó por judicializar el caso y presentar recursos para evitar la implementación de la ley.Desde el sector docente advierten que el escenario es de creciente deterioro., sostuvo la titular de Conadu Histórica, Francisca Staita, quien además señaló que el objetivo oficial es reducir el sistema.En la misma línea, recordó que la norma fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y que la Justicia ya ordenó su cumplimiento en dos instancias. “Al presidente le importa poco la democracia", advirtieron desde el sector.Los sindicatos estiman que los salarios docentes perdieron fuerte poder adquisitivo y reclaman una recomposición cercana al 55%, al tiempo que denuncian que muchos trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.En paralelo,, lo que es rechazado por las universidades.Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió que las instituciones “no aguantan más la situación” y anticipó nuevas protestas: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”.