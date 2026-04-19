Doble vara hipócrita: China repudió los dichos de Peter Lamelas por hablar de una influencia en Argentina

La Embajada de China en la Argentina
salió al cruce de las declaraciones
del embajador estadounidense Peter Lamelas
sobre una presunta “influencia” del país asiático. Lo hizo a través de un comunicado oficial, donde cuestionó con dureza la postura de Washington al señalar que incurre en una “doble vara hipócrita” por criticar vínculos que también impulsa en otras regiones.
Peter Lamelas había afirmado en una entrevista reciente: "Los estadounidenses ignoramos a Latinoamérica por cuarenta, cincuenta años”, y advirtió que dicha decisión derivó en que "los chinos se metieran" en la región.
En ese marco, sostuvo que “todo el mundo hace negocios con los chinos", pero que en la nación de Donald Trump persiste la preocupación por concerbirlos como "un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”.
El diplomático también planteó que Estados Unidos “estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio” y remarcó que “los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores”, por lo que remarcó las alarmas que eso le genera a la potencia norteamericana.
"Argentina hace negocios con el mundo, yo entiendo eso, pero creo que tiene que estar preocupada de ellos”, aseguró al cerrar.
LA RESPUESTA DE CHINA
Ante esos dichos, la representación china en el país rechazó los cuestionamientos y sostuvo que ese tipo de planteos responden a “prejuicios ideológicos” y a una “mentalidad de Guerra Fría”, al tiempo que defendió la cooperación con América Latina como parte de vínculos de beneficio mutuo.
En el mismo pronunciamiento, la embajada remarcó que Estados Unidos no puede “aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo”, en alusión a sus propios intereses estratégicos en la región.
“China siempre se ha adherido a los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio muto”, afirmó la entidad, y agregó que “la cooperación con los países latinoamericanos no apunta contra terceros ni responde a intereses geopolíticos excluyentes”.
Además, el comunicado subrayó que Estados Unidos debería reflexionar sobre su propio accionar en la región y evitar “imponer su política de "América Primero”, al tiempo que afirmó que “el rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegido por sus propios pueblos".
El cruce se da en un contexto de creciente disputa entre ambas potencias por su presencia en América Latina, con Argentina como uno de los escenarios donde se tensionan los vínculos económicos, políticos y diplomáticos.