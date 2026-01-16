22.04.2026 / INFORME DE LA UCA

Más de la mitad de los niños en Argentina es pobre y casi un 30% no accede a una alimentación adecuada

Un relevamiento de la UCA advierte sobre la persistencia de altos niveles de pobreza infantil y carencias alimentarias, pese a una leve mejora reciente, y señala que las desigualdades estructurales continúan afectando a millones de chicos en el país.




La Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país atraviesan situaciones de pobreza, según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina que ubica la pobreza infantil en el 53,6% durante 2025 y la indigencia en el 10,7%.

El informe también alertó sobre las dificultades en el acceso a la alimentación: cerca del 30% de los menores no come de manera regular, mientras que el 28,8% experimenta inseguridad alimentaria, con un 13,2% en su forma más severa.





Aunque los datos muestran una baja respecto de años anteriores, la serie histórica evidencia una tendencia creciente en el largo plazo, con picos en contextos de crisis y descensos acotados en períodos de recuperación económica.

En esa línea, la UCA remarcó que, pese a una leve mejora reciente, “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, lo que da cuenta de un deterioro acumulado en las condiciones de vida de las infancias.

El estudio también destaca que la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de los niños, un valor récord impulsado tanto por comedores escolares y comunitarios como por programas como la Tarjeta Alimentar, mientras que la cobertura de la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5%.

Sin embargo, el informe advierte que estas transferencias no alcanzan a todos los sectores en situación de vulnerabilidad y que persisten brechas en el acceso, dejando fuera a parte de la población que también se encuentra en condiciones de pobreza.

Entre otros indicadores, se señala que el 19,8% de los niños dejó de asistir al médico o al odontólogo por razones económicas, al tiempo que se registran déficits habitacionales: el 18,1% vive en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento.

En este contexto, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina explicaron que estas políticas “no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares”, y subrayó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los adultos para revertir las privaciones que afectan a las infancias.

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