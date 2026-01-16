Más de la mitad de los niños en Argentina es pobre y casi un 30% no accede a una alimentación adecuada

El informe también alertó sobre las dificultades en el acceso a la alimentación:Aunque los datos muestran una baja respecto de años anteriores, la serie histórica evidencia una tendencia creciente en el largo plazo, con picos en contextos de crisis y descensos acotados en períodos de recuperación económica.En esa línea, la UCA remarcó que, pese a una leve mejora reciente, “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, lo que da cuenta de un deterioro acumulado en las condiciones de vida de las infancias.El estudio también destaca que la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de los niños, un valor récord impulsado tanto por comedores escolares y comunitarios como por programas como la Tarjeta Alimentar, mientras que la cobertura de la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5%.Sin embargo, el informe advierte que estas transferencias no alcanzan a todos los sectores en situación de vulnerabilidad y que persisten brechas en el acceso, dejando fuera a parte de la población que también se encuentra en condiciones de pobreza.Entre otros indicadores,, al tiempo que se registran déficits habitacionales: el 18,1% vive en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento.En este contexto, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina explicaron que estas políticas “no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares”, y subrayó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los adultos para revertir las privaciones que afectan a las infancias.