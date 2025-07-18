Con una leve baja, el Gobierno difundió su índice de pobreza en el segundo semestre de 2025

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En el 2° semestre de 2025, la pobreza alcanzó al 21,0% de los hogares en el que residen el 28,2% de las personas que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos https://t.co/7ggyhLa7VK pic.twitter.com/i6RGbqTIA0  INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 31, 2026

En el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. Estas cifras reflejan una leve baja respecto al primer semestre de 2025.Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%; en ellos reside el 28,2% de las personas. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,3% de las personas.Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.La evolución de la pobreza y la indigencia está directamente vinculada a la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) con sus ingresos. En ese sentido, respecto al semestre anterior, se registró que el ingreso total familiar promedio creció un 18,3%, mientras que las canastas regionales aumentaron un 11,9% en el caso de la CBA y un 11,3% en la CBT.Dado que los ingresos avanzaron por encima del costo de ambas canastas, se observó una reducción tanto en los niveles de pobreza como de indigencia en el período analizado en comparación con el semestre previo.En cuanto a la brecha de pobreza —es decir, la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT—, se ubicó en el 35,7%. El ingreso promedio de estos hogares alcanzó los $ 783.493, mientras que el costo de la canasta básica total para ese mismo grupo fue de $1.219.130. No obstante, la distancia entre ambos valores se redujo en relación con el primer semestre de 2025.Al analizar la pobreza por grupos etarios, se destaca que el 41,3% de los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En tanto, el porcentaje es del 32,6% entre los jóvenes de 15 a 29 años y del 24,6% en el grupo de 30 a 64 años. Entre los mayores de 65 años, la incidencia desciende al 9,7%.A nivel regional, la mayor incidencia de pobreza se registra en el Noreste (32,7%) y en Cuyo (32,3%), seguidos por el Noroeste (28,4%) y el Gran Buenos Aires (28,3%). Más atrás se ubican la región Pampeana (26,2%) y la Patagonia (25,4%). En cuanto a la indigencia, los niveles más altos también se concentran en el Noreste (7,5%) y el Gran Buenos Aires (7,0%), mientras que el resto de las regiones presentan porcentajes inferiores.Por tamaño de aglomerados, en las ciudades con más de 500.000 habitantes la pobreza se redujo en 3,6 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025. En los centros urbanos más pequeños, la caída fue de 2,3 puntos en el mismo período.