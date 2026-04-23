Guillermo Francos se metió en el escándalo del Adornigate y fue lapidario con el Jefe de Gabinete

Mientras la Justicia avanza sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el escándalo de sus viajes y presuntas propiedades de lujo, el exfuncionario de la gestión libertaria Guillermo Francos criticó con dureza a su sucesor y, a su vez, defendió el rumbo político y económico del Gobierno.En una entrevista en TN, el exjefe de ministros no dudó en cruzar a Adorni en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que salpica a la Casa Rosada: "Un jefe de Gabinete, como un ministro, tiene que guardar un estilo, que puede ser más o menos informal, pero no que pinte a irónico o soberbio. Lo vi mal, veo todos esos chats, esas respuestas que él hace. La gente lo toma mal. Yo creo que uno debe cuidarse de esas cosas. Lo vi soberbio. No sé si suenan adecuados o no, capaz que es una estrategia, no sé, pero a mí personalmente no".En el mismo sentido, Francos se metió de lleno en la feroz interna de la Libertad Avanza y dejó en evidencia que su salida tuvo que ver con aquella batalla: "El Presidente muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes que tienen a veces posiciones distintas, y que confrontan y tiene que laudar. Yo he sido laudo en ese momento. Yo sentí que pasaba eso y entonces hablé con el Presidente y le dije: 'No quiero ser una molestia, prefiero irme amigablemente'. Me fui por las circunstancias, quizás no por la interna".Además, se refirió al asesor presidencial Santiago Caputo y su rol en el Gobierno: "Cuando uno ejerce funciones realmente, tiene que hacerse responsable, ¿no? Una forma de hacerse responsable es tener un cargo. Seguramente, Santiago es una persona que goza de la confianza del Presidente y que tiene la capacidad para ser funcionario".En ese contexto, evitó referirse al gesto de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no compartió escena con Adorni ni con otros funcionarios durante el homenaje al papa Francisco realizado este martes en Luján. "La relación entre ellos es tensa desde hace tiempo y el Presidente mantiene reparos sobre la vice", señaló. Además, se refirió a los salarios en el Ejecutivo y admitió que "no alcanzan", aunque aclaró que se trata de una decisión del Presidente. "Por ese motivo se fueron muchos funcionarios valiosos. Es un tema que discutimos varias veces; los sueldos recién se actualizaron dos años después", agregó.