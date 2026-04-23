Tras el revés judicial: el Gobierno apelará el fallo que ratificó el plan Volver al Trabajo, que afecta a 900 mil personas

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la decisión judicial que ordenó al Gobierno a mantener los pagos a cerca de 900 mil personas que integraban el programa Volver al Trabajo. La medida había sido dispuesta el martes por el Juzgado Federal de Campana, tras una presentación realizada por un grupo de beneficiarios.Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de un comunicado oficial, el programa “finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación”. En ese sentido, remarcaron que la política ya no se encontraba activa al momento de la resolución judicial.El Ministerio también sostuvo que, tras el vencimiento del plan, se llevó adelante una “amplia y masiva convocatoria” dirigida a los beneficiarios, con el objetivo de incorporarlos a un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral. La iniciativa, explicaron, apunta a facilitar la formación profesional y promover una rápida inserción en el empleo formal.En el texto difundido, se cuestionó el alcance de la medida cautelar, al señalar que fue solicitada por “cinco personas” pero que extiende sus efectos a casi un millón de beneficiarios. “Se ordena que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración”, indicaron.Asimismo, advirtieron sobre el impacto de la resolución en la planificación presupuestaria y en otras políticas públicas. “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, expresaron.Por último, el Ministerio de Capital Humano confirmó que recurrirá el fallo ante instancias superiores. “El Ministerio de Capital Humano apelará la decisión judicial”, concluye el comunicado.