29.04.2026 / Relaciones internacionales

Cables submarinos amenazados en el Estrecho de Ormuz: qué riesgo hay

La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), emitió el miércoles una advertencia sobre la vulnerabilidad de 17 a 30% del tráfico regional de internet, que circula por cables de fibra óptica sumergidos bajo el Estrecho de Ormuz.