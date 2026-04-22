Bajan las expectativas: la confianza del consumidor volvió a caer en abril y lleva tres meses en rojo

el Índice de Confianza del Consumidor registró en abril una caída del 5,7%, es decir, que acumuló su tercer descenso consecutivo, lo que evidencia una tendencia negativa en las expectativas de los hogares en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y persistente incertidumbre económica.

El último relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió queEl informe destaca que en abril el indicador se ubicó en 39,64 puntos,El relevamiento se realizó entre el 6 y el 17 de abril en centros urbanos de todo el país.Por, la mayor baja se registró en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%), todos con resultados negativos en el mes.En esa línea,: las Condiciones Presentes cayeron 9,03% y las Expectativas Futuras retrocedieron 3,30%, lo que refleja un empeoramiento tanto de la situación actual como de las perspectivas económicas.Por, la caída fue generalizada, con el Interior liderando el descenso (-10,57%), seguido por CABA (-6,69%) y el GBA (-1,53%), aunque este último mantiene el nivel más bajo del índice. “Por regiones, el ICC registró caídas en todas las áreas”, remarca el reporte técnico.En términos de, ampliando la brecha entre ambos segmentos.El informe también detalla que el nivel actual del índice se mantiene por encima del piso de enero de 2024, pero lejos de los máximos recientes. Con todos sus componentes en baja y caídas extendidas en todo el país, el ICC refleja un escenario en el que la confianza de los consumidores continúa debilitándose, tanto en la evaluación del presente como en las proyecciones de cara a los meses que siguen.