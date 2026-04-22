Bajan las expectativas: la confianza del consumidor volvió a caer en abril y lleva tres meses en rojo

El último relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió que el Índice de Confianza del Consumidor registró en abril una caída del 5,7%, es decir, que acumuló su tercer descenso consecutivo, lo que evidencia una tendencia negativa en las expectativas de los hogares en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y persistente incertidumbre económica.
El informe destaca que en abril el indicador se ubicó en 39,64 puntos, con una caída del 10,12% en la comparación interanual y un retroceso del 16,33% respecto del pico alcanzado en enero de 2025.
El relevamiento se realizó entre el 6 y el 17 de abril en centros urbanos de todo el país.
Por componentes
, la mayor baja se registró en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%), todos con resultados negativos en el mes.
En esa línea, el deterioro también alcanzó a las percepciones sobre el presente y el futuro
: las Condiciones Presentes cayeron 9,03% y las Expectativas Futuras retrocedieron 3,30%, lo que refleja un empeoramiento tanto de la situación actual como de las perspectivas económicas.
Por regiones
, la caída fue generalizada, con el Interior liderando el descenso (-10,57%), seguido por CABA (-6,69%) y el GBA (-1,53%), aunque este último mantiene el nivel más bajo del índice. “Por regiones, el ICC registró caídas en todas las áreas”, remarca el reporte técnico.
En términos de ingresos
, el impacto fue más fuerte en los sectores más vulnerables: los hogares de ingresos bajos registraron una caída del 12,60%, mientras que en los de ingresos altos fue del 1,80%
, ampliando la brecha entre ambos segmentos.
El informe también detalla que el nivel actual del índice se mantiene por encima del piso de enero de 2024, pero lejos de los máximos recientes. Con todos sus componentes en baja y caídas extendidas en todo el país, el ICC refleja un escenario en el que la confianza de los consumidores continúa debilitándose, tanto en la evaluación del presente como en las proyecciones de cara a los meses que siguen.