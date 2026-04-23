23.04.2026 / TWITTER

La Corte sentó un precedente al condenar a una intendenta de Chaco por controvertidos comentarios en X


El máximo tribunal rechazó un recurso por cuestiones formales y confirmó una sanción por publicaciones en Twitter, en un fallo que vuelve a poner en debate los límites de la expresión en plataformas digitales.




La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, quien deberá indemnizar al dirigente Livio Gutiérrez por daños y perjuicios derivados de publicaciones en Twitter. La decisión se apoyó en el rechazo del recurso presentado por la jefa comunal por incumplimientos formales.Qué pasará si aplica el mismo sentido a Milei con el caso Libra

El caso se originó en 2016, cuando Gutiérrez participaba del programa Intratables y Panzardi difundió desde su cuenta personal mensajes que lo vinculaban con denuncias de violencia de género. Esos contenidos se replicaron rápidamente en medios locales, amplificando su alcance.

La justicia chaqueña, en primera y segunda instancia, consideró que las expresiones no constituían ni información ni opinión, sino una intromisión ilegítima en la vida privada del entonces legislador. Además, determinó que se trató de afirmaciones falsas con impacto público, lo que configuró el daño al honor.

Tras el rechazo de un recurso extraordinario en la provincia, la intendenta acudió en queja ante la Corte. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la presentación por no cumplir con los requisitos establecidos, sin ingresar al fondo de la cuestión.

El fallo dejó firme la indemnización y reabre la discusión sobre los márgenes de la libertad de expresión en redes sociales, en un escenario donde la judicialización de la palabra pública empieza a marcar un límite concreto para dirigentes políticos en el uso de sus plataformas digitales.

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