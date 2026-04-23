De qué hablaron Milei y Peter Thiel: mientras "el dinero no alcanza", el Presidente se reune con un magnate multimillonario

La reunión se realizó este jueves por la tarde y se extendió durante casi una hora, con la participación del canciller Pablo Quirno. Según trascendió, el eje del encuentro giró en torno a eventuales inversiones en el país, aunque desde el Gobierno optaron por el hermetismo. Llamó la atención que el propio Milei no difundiera información en sus redes sociales, una práctica habitual en su gestión.

El empresario no solo se destaca por su perfil económico, sino también por su fuerte posicionamiento ideológico. Cercano a posturas libertarias y aliado político de Donald Trump, Thiel promueve una visión donde el mercado y la tecnología desplazan el rol de las instituciones tradicionales, una mirada que sintoniza con el discurso del actual presidente argentino.La visita del magnate se da en un momento en que Argentina atraviesa tensiones económicas y sociales, mientras el Gobierno busca mostrar señales de apertura al capital extranjero. Sin embargo, la falta de precisiones sobre el encuentro vuelve a exponer una lógica de gestión opaca, donde las decisiones estratégicas parecen discutirse a puertas cerradas, lejos del escrutinio público.