23.04.2026 / POLEMICA

El intendente de Rosario dijo que eliminar las PASO vuelve a lo peor de la rosca


El intendente de Rosario salió al cruce del proyecto del Gobierno nacional y defendió las primarias como herramienta de participación, en medio del debate por la reforma electoral.




El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por Javier Milei para eliminar las PASO y advirtió que sin ese mecanismo “se vuelve a lo peor de la rosca política manipulando a la sociedad”. Sus declaraciones se dieron en una entrevista con Cadena 3, donde planteó que las primarias cumplen un rol clave en la participación ciudadana.

“No estoy de acuerdo con nada que elimine que la gente se exprese”, sostuvo Javkin, y alertó que la eliminación de las PASO podría derivar en un sistema dominado por “los punteros y la plata para comprar fichas de afiliación”. En ese sentido, defendió el esquema actual como una herramienta que limita los acuerdos cerrados entre dirigentes.

El jefe comunal dejó en claro que sólo aceptaría una modificación si se reemplaza por un mecanismo “participativo abierto”, pero rechazó de plano cualquier regreso a las internas partidarias tradicionales. “Si vas a sustituirlas por un mecanismo participativo abierto, sí. Pero si vamos a volver a la vieja interna partidaria, no”, afirmó.

Además, Javkin descartó una alianza electoral con La Libertad Avanza, marcando distancia política del oficialismo nacional. Sin embargo, reconoció el acompañamiento del Gobierno en materia de seguridad, particularmente en el combate a las bandas narco que afectan a Rosario.

En paralelo, el intendente dejó abierta la posibilidad de competir por un tercer mandato, en un escenario político que comienza a reconfigurarse de cara a las próximas elecciones. Su posicionamiento se inscribe en un debate más amplio sobre las reglas del sistema electoral y el equilibrio entre participación y poder dentro de los partidos.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre: dónde ver contenido y fútbol sin pagar suscripciones

2

Mientras su imagen se desploma, Milei trepa al ranking de los peores presidentes de Latinoamérica

3

Con aval del Gobierno, tropas de EE.UU. participarán de ejercicios militares en Argentina

4

Insólito: el proyecto de Ficha Limpia lleva la firma de Adorni

5

Fanatismo libertario, misoginia y homofobia: el perfil digital del femicida de Sophia Civarelli

Más notas de este tema

De qué hablaron Milei y Peter Thiel: mientras "el dinero no alcanza", el Presidente se reune con un magnate multimillonario

23/04/2026 - CASA ROSADA

De qué hablaron Milei y Peter Thiel: mientras "el dinero no alcanza", el Presidente se reune con un magnate multimillonario

La Corte sentó un precedente al condenar a una intendenta de Chaco por controvertidos comentarios en X

23/04/2026 - TWITTER

La Corte sentó un precedente al condenar a una intendenta de Chaco por controvertidos comentarios en X

Milei celebró la revocación de la cautelar que frenaba la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

23/04/2026 - Política

Milei celebró la revocación de la cautelar que frenaba la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.