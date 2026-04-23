El intendente de Rosario dijo que eliminar las PASO vuelve a lo peor de la rosca

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por Javier Milei para eliminar las PASO y advirtió que sin ese mecanismo “se vuelve a lo peor de la rosca política manipulando a la sociedad”. Sus declaraciones se dieron en una entrevista con Cadena 3, donde planteó que las primarias cumplen un rol clave en la participación ciudadana.
“No estoy de acuerdo con nada que elimine que la gente se exprese”, sostuvo Javkin, y alertó que la eliminación de las PASO podría derivar en un sistema dominado por “los punteros y la plata para comprar fichas de afiliación”. En ese sentido, defendió el esquema actual como una herramienta que limita los acuerdos cerrados entre dirigentes.
El jefe comunal dejó en claro que sólo aceptaría una modificación si se reemplaza por un mecanismo “participativo abierto”, pero rechazó de plano cualquier regreso a las internas partidarias tradicionales. “Si vas a sustituirlas por un mecanismo participativo abierto, sí. Pero si vamos a volver a la vieja interna partidaria, no”, afirmó.
Además, Javkin descartó una alianza electoral con La Libertad Avanza, marcando distancia política del oficialismo nacional. Sin embargo, reconoció el acompañamiento del Gobierno en materia de seguridad, particularmente en el combate a las bandas narco que afectan a Rosario.
En paralelo, el intendente dejó abierta la posibilidad de competir por un tercer mandato, en un escenario político que comienza a reconfigurarse de cara a las próximas elecciones. Su posicionamiento se inscribe en un debate más amplio sobre las reglas del sistema electoral y el equilibrio entre participación y poder dentro de los partidos.