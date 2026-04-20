Industria en crisis: casi 80 mil puestos menos y cierres de fábricas desde la llegada de Milei

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que desde la asunción deen diciembre de 2023, un escenario que, según definieron desde la entidad, consolida al sector como el principal foco de destrucción de empleo y refleja “la reconversión del modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”.El informe señala que. De este modo, la industria explicó el 97% de las bajas laborales mensuales en el empleo formal, en un contexto donde la caída del trabajo registrado se vincula directamente con el cierre de unidades productivas en todo el país.Desde diciembre de 2023,, mientras que el total de firmas activas descendió a 46.728, lo que implica 1.812 establecimientos menos que un año atrás.El deterioro también se refleja en la actividad: en febrero, la industria registró una caída del 8,7% interanual y del 4% respecto al mes previo, acumulando ocho meses consecutivos de contracción. Este retroceso se da en un mercado interno debilitado, con un consumo que cayó 3,1% interanual y un 60% de los consumidores que se endeuda para cubrir compras básicas, lo que impacta de lleno en las ventas del entramado productivo.El Observatorio IPA advirtió además sobre un “efecto pinza” que reduce la competitividad, ya que “los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve”, lo que encarece la producción en dólares y agrava la presión de productos importados.En ese marco, Daniel Rosato, presidente de IPA, advirtió que “miles de fábricas, comercios y servicios que estaban enlazados de manera directa e indirecta, y que generaban riquezas y las multiplicaban con empleo, ahora estén en procesos de cierres definitivos”. Además, agregó que la industria suele ser la última en ajustar personal por la inversión en formación, pero alertó que “este año ya estamos en la etapa final” y remarcó que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”.En paralelo, representantes de PyMEs industriales expusieron en el Senado la gravedad de la situación y reclamaron medidas urgentes, al alertar que más de 1.200 empresas podrían desaparecer en los próximos meses si no se adoptan políticas de apoyo al sector.