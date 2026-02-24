Pascuas y crisis: la producción de roscas y huevos de chocolate costará hasta 40% más que el año pasado

La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) advirtió que las próximas Pascuas estarán marcadas por fuertes subas en los productos tradicionales y una caída en el volumen de ventas, al observar, y asegurar que esa presión sobre los precios ya deja ver un año "peor que el anterior".De acuerdo con las estimaciones del relevamiento realizado por la entidad junto a su equipo económico, una rosca de Pascua se ubicará en una franja de entre $15.000 y $20.000, mientras que los huevos de chocolate más pequeños oscilarán entre $8.000 y $10.000, valores que reflejan el impacto directo del encarecimiento de insumos como la harina, el azúcar y el chocolate.“Este año va a ser peor que el anterior”, señaló el referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, al remarcar que el incremento de los costos complica cada vez más la posibilidad de sostener precios accesibles en una de las fechas de mayor facturación para el sector.Desde la entidad explicaron que la combinación de mayores gastos operativos y pérdida del poder adquisitivo de los consumidores anticipa una temporada con menor movimiento en los mostradores, en línea con la retracción del consumo que viene afectando a las panaderías en los últimos meses.El deterioro de la actividad no es nuevo: en los últimos dos años, el sector sufrió una fuerte caída en las ventas que derivó en el cierre de miles de locales y la pérdida de miles de puestos de trabajo. "Desde principios de año hasta ahora, la caída en la venta del pan es de 45%", alertó Pinto. En paralelo, productos como las facturas y las tortas registraron un desplome del 85% respecto de 2023.A este escenario, en el que al menos 530 panaderías bajaron sus persianas en la provincia de Buenos Aires, se suma un fuerte incremento en los costos de funcionamiento, con subas pronunciadas en alquileres, tarifas y materias primas: en algunos casos, el alquiler de los locales pasó de $600.000 a $1.800.000, la electricidad de $50.000 a $1.500.000 y el gas de $80.000 a $1.700.000.