No tiene que ser blanco o negro": Ritondo toma distancia del Gobierno por la eliminación de las PASO

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, tomó distancia del proyecto de reforma política del Gobierno -que incluye la eliminación de las PASO- y dijo que “no tiene que ser blanco o negro, puede haber un término medio”.Ritondo lamentó que el proyecto haya sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sin haberlo discutido antes con el PRO, el principal aliado del oficialismo en el recinto, y aclaró que aún no fue discutido por la bancada que él mismo encabeza.“Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de consensuar antes de que viniera el proyecto”, señaló Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia, y aseguró que la eliminación de las PASO “es un tema que todavía no hemos discutido en el PRO como partido, es una discusión que nos debemos también en el bloque”.Ritondo puntualizó que “el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo de mandar el proyecto que quiera”, pero indicó que a partir de eso “nosotros vamos a tomar una decisión”.Consultado sobre si está a favor o en contra de eliminar las primarias obligatorias, abrió la puerta a posibles modificaciones, al señalar que “no tiene que ser blanco o negro puede haber un término medio, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o que sean para partidos o frentes que no llevan lista única”.“Es una discusión muy amplia que tienen que tomar el partido y el bloque Lo seguiremos viendo y será una decisión de todo el PRO”, advirtió y subrayó que incluso deberá analizarse en el interbloque que integran con la UCR, un partido que se opone a la eliminación de las PASO.De todos modos, Ritondo aseguró que las PASO “terminan siendo más una discusión de la política que de la gente”.Finalmente, insistió en que desde el oficialismo “no lo han discutido con nosotros, no me senté con nadie del Gobierno para discutirla, ni con Martín (Menem, presidente de la Cámara baja), ni con Gabriel (Bornoroni, titular del bloque de LLA), ni siquiera con Diego (Santilli, ministro del Interior y afiliado al PRO).