La UBA hará una nueva clase pública frente al departamento de Adorni ante la crisis de las universidades

Desde FEDUBA advirtieron que “la situación del sector es crítica” y remarcaron que los salarios docentes acumulan una pérdida de entre el 35% y el 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, mientras que más del 60% de los trabajadores se ubican por debajo de la línea de pobreza.

📚 Clase pública en la casa de Adorni



En el marco de la semana de paro y en vísperas de la nueva Marcha Federal Universitaria, vamos nuevamente a una de las propiedades de Adorni a llevar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. pic.twitter.com/StvIK53fmQ  Feduba (@feduba) April 27, 2026

Bajo la consigna de "Definime conocer", en alusión a las insólitas declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, el sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) junto a autoridades y centros de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras realizarán este miércoles una clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete,, una protesta que busca visibilizar la crisis que atraviesa el sistema universitario.La actividad se inscribe en la Semana de Paro Nacional Universitario y estará a cargo del docente Federico Penelas, especialista en Filosofía del Lenguaje y Epistemología Social, quien encabezará la clase abierta en el barrio porteño de Caballito. Cabe destacar que, además, se convocó para el mismo día en que el funcionario presentará su informe (en el que deberá responder al menos 66 preguntas en torno a las causas por enriquecimiento y transferencias irregulares) en el Congreso de la Nación.“No alcanza con informes formales cuando hay una caída del 40% del salario docente y un sistema funcionando al límite”, alertó el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi,En ese contexto, el gremio denunció además que“La ley establece con claridad la obligación del Estado de asegurar recursos actualizados para el sistema universitario y recomponer salarios. Hoy eso no está ocurriendo”, señalaron, al apuntar directamente contra el Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.La jornada forma parte de un plan de lucha más amplio que tendrá su punto más alto el próximo 12 de mayo con una nueva, convocada por rectores, gremios y organizaciones estudiantiles.Según datos del sector, las transferencias a universidades públicas cayeron más de un 45% desde 2023 y la pérdida salarial ronda el 40%, en un escenario que, advierten, pone en riesgo la continuidad académica y el sostenimiento del sistema público de educación superior.