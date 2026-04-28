28.04.2026 / PRIVATIZACIÓN

Privatización de ENARSA: el Gobierno aprobó la primera etapa y avanza con la venta de las líneas de alta tensión

El Ministerio de Economía aprobó la primera etapa del proceso para transferir su participación en Citelec S.A., la sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico del país. Tres compañías superaron la primera fase y competirán en la instancia económica.



El Gobierno avanza con la privatización parcial de Energía Argentina S.A. (ENARSA), al aprobar la primera etapa del proceso para vender su participación en Citelec S.A., la sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico en alta tensión del país. Tres compañías superaron la primera fase y competirán en la instancia económica.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 540/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo. El texto dio luz verde a las ofertas presentadas por Central Puerto S.A., Edenor S.A. y un consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A. Las empresas cumplieron con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego, lo que las habilita a presentar sus ofertas económicas.

La apertura del Sobre N° 2, correspondiente a las propuestas económicas, está prevista para el 28 de abril a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, en un paso clave para definir la privatización de parte de la infraestructura energética nacional. La operación contempla la venta del 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec. Esta sociedad controla el 52,65% de Transener, empresa responsable de operar la red de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país.

La privatización había sido autorizada por el Decreto 286/2025, con un esquema de separación de activos y unidades de negocio con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución. "Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica", argumentaron en un comunicado desde la Secretaría de Energía en 2025.

En esa línea, el Gobierno se explayó: "La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación".

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