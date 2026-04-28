Milei coincidió con Macri en la Fundación Libertad, no lo saludó pero le echó en cara el déficit fiscal en su gestión

El presidentese cruzó a, exmandatario y aliado esporádico de La Libertad Avanza, en la cena anual de la Fundación Libertad, aunque fuentes que siguieron de cerca la velada afirman que no hubo saludo entre ambos, gesto que se leyó como una prueba firme de la cautelosa distancia que mantienen.No solo no dieron señal de cercanía, sino que además, cuando Milei mostró una serie de filminas para celebrar los puntos que interpreta como positivos de su programa económico,En esa línea, distintos medios coinciden en que, durante la cena en Parque Norte, el líder del PRO estuvo sentado en una de las mesas principales, lejos de las figuras que acompañan a Milei en su administración. La única a la que habría saludado Macri es a Patricia Bullrich, ahora senadora y principal gestora de la agenda oficialista en el recinto.En octubre, tras las elecciones legislativas, el ex y el actual mandatario habían cenado juntos en la Quinta de Olivos, encuentro del cual Macri confesó a Clarín salir “decepcionado”. A eso, le siguió su desacuerdo a la decisión de reemplazar a Guillermo Francos por Manuel Adorni en el gabinete.Sin embargo, desde aquella vez no volvió a trascender ninguna intención de proximidad. De hecho,, una herramienta que en el macrismo consideran clave para negociar el armado de listas y para mantener llenas sus filas, estrategia que le permitiría no quedar subordinado a La Libertad Avanza.La actividad reunió a más de mil invitados en el predio de Parque Norte, con presencia de funcionarios nacionales, legisladores, economistas y empresarios, en un evento que concentró a buena parte de la dirigencia de La Libertad Avanza y del PRO en un mismo espacio.Milei llegó sobre el final de la previa y, ya en el escenario, se limitó a saludar al ministro de Economía, Luis Caputo, antes de iniciar una exposición de casi una hora en la que defendió el rumbo de su gestión y aseguró: “El número de inflación es horrible, pero lo vamos a derrotar”.En ese marco, insistió: "No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia” y volvió a cuestionar el desempeño económico previo, incluso con el exmandatario presente en el salón, además de lanzar críticas a empresarios por los precios en sectores clave.Tras su intervención, el Presidente se retiró sin participar de los intercambios posteriores, mientras que Macri abandonó el predio minutos después.