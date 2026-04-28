28.04.2026 / ISLAS MALVINAS

Milei se reunirá con un líder de la ultraderecha británica que confirmó su postura contra la soberanía argentina en Malvinas

Nigel Farage anunció que vendrá al país y volvió a descartar cualquier negociación sobre la soberanía del archipiélago. El referente del partido Reform UK, cercano ideológicamente al mandatario argentino, adelantó que su visita a Buenos Aires podría concretarse en septiembre de 2026.


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