El consumo se derrumbó 5,1% en marzo: Milei acumula dos años con números en rojo

supermercados de cadena (-7%), autoservicios independientes (-5,1%), mayoristas (-8,8%) y kioscos (-4,5%).

perecederos retrocedieron más de 10%, bebidas sin alcohol un 10,4%, bebidas con alcohol un 8,5%, productos de higiene y limpieza un 7,5% y alimentos un 5,3%. En autoservicios, los perecederos cayeron aún más, con un 14,4%.

El último informe de la consultora Scentia reveló que, con apenas tres meses de leve crecimiento en 27 meses de gestión y un nivel general que, según alertó la medición, se ubica un 11% por debajo del registrado a comienzos de 2023.El dato se replica tanto en la medición general, que incluye supermercados, autoservicios, farmacias, mayoristas, kioscos y e-commerce; como en el segmento clave de supermercados y comercios de cercanía, donde la caída también fue del 5,1%.Por canales, el informe muestra descensos marcados en los rubros más representativos:Solo dos segmentos lograron crecer: farmacias, con un alza marginal del 0,9%, y el comercio electrónico, que avanzó un 34,3%, aunque con baja incidencia en el total.Si bien, en términos mensuales marzo exhibió un rebote del 6,1% frente a febrero, la tendencia de fondo sigue sin revertirse. Los últimos datos evidencian que, salvo excepciones puntuales en 2025, las variaciones interanuales se mantienen mayormente en terreno negativo desde que el gobierno actual asumió, hace ya 28 meses.Al analizar por rubros dentro de, la caída fue generalizada y profunda:El informe también advierte que, pese a las promociones y descuentos frecuentes (incluso sin tope y con beneficios de hasta 20%), el volumen de ventas no logra recuperarse. En comercios barriales, apenas un rubro mostró crecimiento: alimentos, con una suba cercana al 1%, un dato considerado insuficiente frente al crecimiento poblacional y que refleja que el consumo se limita únicamente a lo básico.