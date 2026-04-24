27.04.2026 / POLÉMICA

El BCRA multó a Ariel Vallejo por eventuales maniobras con el dólar blue

El Banco Central de la República Argentina avanzó con una sanción millonaria contra el financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por presuntas maniobras con el dólar blue durante el período de restricciones cambiarias.




La multa alcanza los $5,4 mil millones para Vallejo y cerca de $18 mil millones para su firma Ars Cambios, en el marco de un sumario que investiga un circuito de intermediación por unos US$25 millones. Según la investigación, la financiera habría vendido divisas a otras casas de cambio que luego no registraron esas operaciones, generando una pérdida de trazabilidad sobre el destino final de los dólares.

De acuerdo con el organismo, la operatoria presenta características que “ponen en crisis la genuinidad” de las transacciones y sugieren un mecanismo destinado a comprar dólares al tipo de cambio oficial para luego volcarlos al mercado paralelo. El informe también señala que la empresa no recabó información sobre el origen de los fondos ni el motivo de las operaciones, incumpliendo controles básicos.

El caso se inscribe en las investigaciones sobre el denominado “pasamano” del dólar blue, una práctica que durante los años de cepo permitió obtener ganancias extraordinarias a partir de la brecha cambiaria. El propio Banco Central estimó que, con una diferencia promedio del 102% entre el dólar oficial y el paralelo en 2023, las ganancias del circuito podrían haber superado los US$25 millones.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la defensa de Vallejo rechazó los cargos y sostuvo que las operaciones fueron lícitas. Sin embargo, el avance del sumario vuelve a poner el foco sobre los vínculos entre el negocio financiero y el fútbol, y expone un entramado donde las restricciones cambiarias convivieron con circuitos paralelos que movieron cientos de millones de dólares.

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