Julián Álvarez supervisó el avance de las obras de repavimentación en Remedios de Escalada

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió este lunes el progreso de las obras de repavimentación que se ejecutan en la calle Domingo Purita entre Esquiú y Guarracino, en Remedios de Escalada, en el marco del Plan de Pavimentación 2026 – 2027 que viene implementándose en diferentes barrios del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida de las y los lanusenses.“Para el 2026 y 2027 tenemos programados 250 mil metros cuadrados de reconstrucción de pavimentos. Todos los días el Municipio de Lanús tiene 11 frentes de obras: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos. De esta forma seguimos avanzando, con la ejecución de fondos 100% municipales, para lograr la ciudad que nos merecemos”, remarcó Álvarez.Durante la actividad, el Jefe comunal charló con los vecinos sobre las diversas intervenciones de pavimento que se concretaron en la zona, como las que se hicieron en siete cuadras sobre la calle Juan. B. Justo desde 29 de Septiembre hasta Almeyra; y las acciones de repotenciación de luminarias sobre Juan. B. Justo desde 29 de Septiembre hasta Alfonsín, entre otras. A su vez, escuchó sus inquietudes y aportes para continuar con la transformación de la ciudad.Mediante esta etapa del Plan de Pavimentación, se realizaron 42 trabajos en carpeta asfáltica en el perímetro delimitado por 29 de Septiembre, Raúl Alfonsín, Gral. Madariaga y Ramón Cabrero. Además de su ampliación, con otras 21 tareas similares para la zona comprendida por Raúl Alfonsín, Villa de Luján, 29 de Septiembre y Anatole France.