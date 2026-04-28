28.04.2026 / Política

"Gobiernan para ellos mismos": Mayra Mendoza cruzó a Milei y a su Gabinete por la cena anual de la Fundación Libertad

La intendenta de Quilmes en uso de licencia sostuvo que "mientras las familias sobreviven, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala".




La legisladora provincial Mayra Mendoza apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que "mientras las familias sobreviven, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala", en alusión a la cena anual de la Fundación Libertad en la que participó ayer el Presidente y funcionarios libertarios. 

"Por cosas como esta, también, entiendo el descreimiento de la gente en la política. Pero déjenme repetirles: No todos los políticos son iguales: algunos ajustan y se enriquecen, con la panza y los bolsillos llenos a cuesta del sufrimiento del pueblo", manifestó la intendenta de Quilmes en uso de licencia. 

En ese sentido, enfatizó en los datos negativos de la economía:

- 3,4% inflación mensual.
- El transporte subió cerca de un 15%
- Las prepagas volvieron a incrementar sus cuotas por encima del 10%
- Los servicios acumulan subas de más del 500% desde diciembre. 

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