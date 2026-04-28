"Gobiernan para ellos mismos": Mayra Mendoza cruzó a Milei y a su Gabinete por la cena anual de la Fundación Libertad

La intendenta de Quilmes en uso de licencia sostuvo que "mientras las familias sobreviven, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala".
Mientras las familias sobreviven y tienen que elegir entre comer, pagar tarifas o comprar remedios, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala. Sin vergüenzas. Se le ríen al pueblo en la cara. Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 28, 2026
Por cosas como esta, también, entiendo el descreimiento de la gente en la
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