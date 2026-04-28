"Gobiernan para ellos mismos": Mayra Mendoza cruzó a Milei y a su Gabinete por la cena anual de la Fundación Libertad

Mientras las familias sobreviven y tienen que elegir entre comer, pagar tarifas o comprar remedios, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala. Sin vergüenzas. Se le ríen al pueblo en la cara.



Por cosas como esta, también, entiendo el descreimiento de la gente en la  Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 28, 2026

La legisladora provincial Mayra Mendoza apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que "mientras las familias sobreviven, los responsables del ajuste se juntan a cenar de gala", en alusión a la cena anual de la Fundación Libertad en la que participó ayer el Presidente y funcionarios libertarios."Por cosas como esta, también, entiendo el descreimiento de la gente en la política. Pero déjenme repetirles: No todos los políticos son iguales: algunos ajustan y se enriquecen, con la panza y los bolsillos llenos a cuesta del sufrimiento del pueblo", manifestó la intendenta de Quilmes en uso de licencia.En ese sentido, enfatizó en los datos negativos de la economía:- 3,4% inflación mensual.- El transporte subió cerca de un 15%- Las prepagas volvieron a incrementar sus cuotas por encima del 10%- Los servicios acumulan subas de más del 500% desde diciembre.