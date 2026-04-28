Apareció: Adorni se muestra con Monteoliva mientras crecen las denuncias en su contra

El jefe de Gabinete participó de la quema de estupefacientes y precursores químicos organizada por el Ministerio de Seguridad, apenas un día antes de presentarse en la Cámara de Diputados, donde deberá responder no solo por la marcha del gobierno sino también por su situación patrimonial, cuestionada en la Justicia.

Según datos difundidos por la Jefatura de Gabinete, en 2025 las incautaciones de marihuana crecieron un 4% hasta alcanzar los 114.367 kilos, mientras que las drogas sintéticas registraron un salto del 58% respecto de la gestión anterior, con más de 1,5 millones de unidades decomisadas en dos años. En el caso de la cocaína, afirmaron que se incautaron 13.476 kilos, el mayor registro histórico del país.La actividad se dio en un contexto de fuerte tensión política, con un Congreso que espera respuestas y una oposición que apunta a las inconsistencias del discurso oficial. En ese escenario, la aparición pública de Adorni junto a Monteoliva buscó instalar una agenda de seguridad, en paralelo a las crecientes dudas sobre la transparencia de la gestión.