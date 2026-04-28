28.04.2026 / POLÉMICA

Apareció: Adorni se muestra con Monteoliva mientras crecen las denuncias en su contra

A horas de tener que dar explicaciones en el Congreso por las causas que lo investigan, Manuel Adorni encabezó una puesta en escena junto a Alejandra Monteoliva en un operativo de destrucción de drogas, en un intento por mostrar gestión en medio de un clima político adverso.



El jefe de Gabinete participó de la quema de estupefacientes y precursores químicos organizada por el Ministerio de Seguridad, apenas un día antes de presentarse en la Cámara de Diputados, donde deberá responder no solo por la marcha del gobierno sino también por su situación patrimonial, cuestionada en la Justicia.

Durante el procedimiento, se destruyeron más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además de 1.800 kilos de precursores químicos. Desde el oficialismo destacaron que los decomisos son resultado de operativos realizados por fuerzas federales, en el marco de la política de seguridad impulsada por la administración libertaria.

Según datos difundidos por la Jefatura de Gabinete, en 2025 las incautaciones de marihuana crecieron un 4% hasta alcanzar los 114.367 kilos, mientras que las drogas sintéticas registraron un salto del 58% respecto de la gestión anterior, con más de 1,5 millones de unidades decomisadas en dos años. En el caso de la cocaína, afirmaron que se incautaron 13.476 kilos, el mayor registro histórico del país.

La actividad se dio en un contexto de fuerte tensión política, con un Congreso que espera respuestas y una oposición que apunta a las inconsistencias del discurso oficial. En ese escenario, la aparición pública de Adorni junto a Monteoliva buscó instalar una agenda de seguridad, en paralelo a las crecientes dudas sobre la transparencia de la gestión.

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