El dólar oficial retrocede pero la brecha vuelve a crecer y siguen las tensiones del modelo cambiario

En el segmento mayorista, el dólar cayó $12 y se ubicó en $1.405 para la venta, aunque se mantuvo por encima de los $1.400. Pese a la baja, el valor continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el BCRA, que se ubica en torno a los $1.700, lo que refleja el margen que aún tiene la autoridad monetaria dentro de su esquema de intervención.

Sin embargo, en los dólares paralelos se observó una presión sostenida. El contado con liquidación se ubicó en torno a los $1.510, mientras que el MEP operó cerca de los $1.453. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.430, consolidando un escenario donde las distintas cotizaciones reflejaron percepciones divergentes sobre la estabilidad del programa económico.En este marco, el mercado atribuyó los movimientos recientes a una mayor demanda privada de divisas y a las compras del Banco Central, aunque por ahora descartó un escenario de tensión cambiaria inmediata. Aun así, la ampliación de la brecha volvió a poner en discusión la sostenibilidad del esquema, en un contexto de fragilidad financiera y expectativas todavía inestables.