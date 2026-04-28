28.04.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial retrocede pero la brecha vuelve a crecer y siguen las tensiones del modelo cambiario

El tipo de cambio oficial registró una baja luego de varias jornadas alcistas, pero lejos de ordenar el frente cambiario, el movimiento amplió la distancia con los dólares financieros y volvió a encender alertas sobre la consistencia del esquema económico. La brecha con el contado con liquidación se acercó al 8%, en un contexto donde el mercado sigue de cerca las señales del Banco Central.




En el segmento mayorista, el dólar cayó $12 y se ubicó en $1.405 para la venta, aunque se mantuvo por encima de los $1.400. Pese a la baja, el valor continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el BCRA, que se ubica en torno a los $1.700, lo que refleja el margen que aún tiene la autoridad monetaria dentro de su esquema de intervención.

Los contratos de dólar futuro acompañaron la tendencia con retrocesos de hasta 1,2%, mientras el mercado proyectó un tipo de cambio de $1.409 para fin de abril y de $1.628 hacia diciembre. Esta dinámica alimentó estrategias de carry trade, en las que los inversores aprovecharon tasas en pesos ante la expectativa de una devaluación administrada.

Sin embargo, en los dólares paralelos se observó una presión sostenida. El contado con liquidación se ubicó en torno a los $1.510, mientras que el MEP operó cerca de los $1.453. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.430, consolidando un escenario donde las distintas cotizaciones reflejaron percepciones divergentes sobre la estabilidad del programa económico.

En este marco, el mercado atribuyó los movimientos recientes a una mayor demanda privada de divisas y a las compras del Banco Central, aunque por ahora descartó un escenario de tensión cambiaria inmediata. Aun así, la ampliación de la brecha volvió a poner en discusión la sostenibilidad del esquema, en un contexto de fragilidad financiera y expectativas todavía inestables.

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