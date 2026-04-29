Elecciones 2027: siete de cada diez argentinos creen que hace falta un cambio de gobierno

Algunos números complican al Gobierno. Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba dejó una señal política estridente: el 71,2% de los argentinos considera que hace falta un cambio de gobierno, frente a un 21% que rechaza esa idea y un 7,8% que no tiene una posición definida. No se trata de un dato menor ni de una opinión fragmentada. El nivel de acuerdo sugiere un clima social extendido, una percepción mayoritaria que atraviesa sectores y que, por volumen, empieza a configurar algo más profundo que un malestar coyuntural.La encuesta -realizada entre el 24 y el 28 de abril sobre 1.400 casos, con metodología 100% online, 95% de confianza y un margen de error de ±2,62%- destaca que la demanda de cambio no aparece concentrada en un único segmento social sino distribuida de forma transversal. Ese rasgo es uno de los aspectos más significativos del relevamiento, incluso con diferencias de intensidad, todos los grupos etarios muestran mayorías favorables a la idea de un cambio de gobierno.Vamos por partes: entre los jóvenes de 16 a 30 años, el acuerdo alcanza el 59,2%, un número alto aunque menor al del resto de las franjas. En el grupo de 31 a 45 años aparece el pico del estudio, con 79,4%, mientras entre las personas de 46 a 60 años el respaldo se ubica en 73,6% y entre los mayores de 60 años llega al 63,2%. La lectura política de estos datos es relevante porque rompe con la idea de que la demanda de cambio responde a una única generación o a un recorte específico del electorado: la percepción aparece extendida, aunque con mayor intensidad en las edades económicamente activas y en sectores históricamente sensibles a los ciclos de crisis.El dato más fuerte probablemente esté en esa franja de 31 a 45 años, donde casi ocho de cada diez consultados plantean la necesidad de un cambio. Allí puede leerse no solo un malestar, sino también una demanda más exigente hacia la política. Es un segmento atravesado por empleo, consumo, endeudamiento, crianza y expectativas de movilidad social; que sea allí donde el reclamo se vuelva más intenso no parece casual.También vale señalar que entre los más jóvenes, aun siendo el grupo menos contundente, una mayoría clara acompañe la idea de cambio. Eso sugiere que la percepción no es solo producto de una evaluación retrospectiva, sino que también interpela expectativas futuras. Lejos de parecer un recorte aislado, la encuesta parece describir un estado de ánimo social que se aleja con fuerza de la mirada oficialista. Una mayoría social que percibe que el rumbo demanda cambios. Y cuando esa percepción supera el 70%, deja de ser un dato menor para convertirse en una señal digna de tener en cuenta.