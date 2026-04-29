Intendentes encabezan una movilización a Capital Humano por fondos adeudados

La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense, que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes. El ministro de Axel Kicillof señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10%.
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