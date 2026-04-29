29.04.2026 / CAPITAL HUMANO

Intendentes encabezan una movilización a Capital Humano por fondos adeudados

La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense, que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes. El ministro de Axel Kicillof señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10%.



Funcionarios e intendentes bonaerenses encabezarán mañana una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para reclamar fondos adeudados de la Nación a la Provincia correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, precisó en el cónclave que la deuda de la Nación a la Provincia es de 220.000 millones de pesos por el SAE.

El ministro de Axel Kicillof señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10%. “Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional”, reclamó Larroque.

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