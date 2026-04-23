La Justicia anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde se lo acusaba de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El tribunal dispuso que se dicte una nueva resolución, al considerar que el fallo previo carecía de elementos sólidos para sostener la imputación.

“No hay juez sin acusador”, sostuvieron los magistrados al fundamentar su decisión, subrayando que tanto la fiscalía como la defensa del ex mandatario habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. El planteo deja al descubierto las debilidades estructurales de la acusación.El fallo representa un nuevo revés para los sectores que impulsaron la causa, en un contexto donde distintas investigaciones contra ex funcionarios peronistas comenzaron a mostrar fisuras. La resolución de Casación no cierra el expediente, pero obliga a revisar de manera integral un proceso que, según el tribunal, no logró sostenerse con pruebas consistentes.