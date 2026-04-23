29.04.2026 / JUDICIALES

La Justicia anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente y ordenó dictar un nuevo fallo. La decisión se apoyó en la falta de sustento acusatorio y dejó en evidencia las inconsistencias del expediente impulsado durante la ofensiva judicial contra el peronismo.




La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde se lo acusaba de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El tribunal dispuso que se dicte una nueva resolución, al considerar que el fallo previo carecía de elementos sólidos para sostener la imputación.

La decisión fue adoptada por la Sala IV con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y propuso mantener el procesamiento. La mayoría del tribunal coincidió con la postura del fiscal José Agüero Iturbe, quien había señalado la inexistencia de pruebas suficientes.

“No hay juez sin acusador”, sostuvieron los magistrados al fundamentar su decisión, subrayando que tanto la fiscalía como la defensa del ex mandatario habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. El planteo deja al descubierto las debilidades estructurales de la acusación.

El fallo representa un nuevo revés para los sectores que impulsaron la causa, en un contexto donde distintas investigaciones contra ex funcionarios peronistas comenzaron a mostrar fisuras. La resolución de Casación no cierra el expediente, pero obliga a revisar de manera integral un proceso que, según el tribunal, no logró sostenerse con pruebas consistentes.

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