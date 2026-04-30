Polémica por el diputado libertario que se durmió en el Congreso en plena exposición de Adorni: quién es y cuánto cobra

Una escena insólita se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando el legislador de La Libertad Avanza Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”, fue captado dormido en plena sesión mientras exponía el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.El episodio ocurrió en medio de una jornada de alta relevancia política, en la que Adorni brindaba su informe ante el Congreso, en el medio de gritos y discusiones y en pleno escándalo, ya que el Jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.El hecho cobra mayor notoriedad al considerar las cifras que perciben los diputados nacionales. Según datos actualizados, un legislador cobrará en abril poco más de 8 millones de pesos brutos, lo que reavivó el debate sobre el desempeño y la responsabilidad de los representantes públicos.