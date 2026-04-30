Polémica por el diputado libertario que se durmió en el Congreso en plena exposición de Adorni: quién es y cuánto cobra

El episodio ocurrió en medio de una jornada de alta relevancia política, en la que Adorni brindaba su informe ante el Congreso, en el medio de gritos y discusiones.
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Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió
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Repudiable: la libertaria Karen Reichardt salió a atacar a un hombre con Parkinson para defender el ajuste de Milei
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Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami