Argentina retrocedió 11 puestos en el ranking de libertad de prensa: los ataques de Milei, el eje del deterioro

A nivel global, el informe de RSF trazó un panorama aún más crítico al señalar que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años, con más de la mitad de los países en situaciones “difíciles” o “muy graves”, producto de marcos legales restrictivos y una creciente criminalización de la actividad.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Argentina 11 posiciones más abajo en su ranking global de libertad de prensa, en el puesto 98, y advirtió queEl informe anual del organismo, con sede en París, también remarcó que el retroceso se da en un marco de políticas que profundizan problemas estructurales del sistema de medios, como la concentración, la falta de transparencia en la propiedad y la precarización laboral en el sector.La publicación coincide con un momento de alta tensión local,y que fue cuestionada por organizaciones periodísticas y referentes del ámbito.En paralelo, la discusión por la situación de la libertad de expresión llegó al Congreso, donde diputados de distintos bloques opositores impulsaron una reunión de la comisión de Libertad de Expresión para abordar el tema y recibir testimonios de periodistas y entidades, ante la falta de convocatoria formal por parte del oficialismo.Durante ese encuentro, el diputado Nicolás Trotta lanzó que "el Congreso no puede hacerse el distraído”, mientras que distintos expositores alertaron por un incremento en las agresiones y un clima adverso para el ejercicio del periodismo, en línea con lo señalado por RSF.La presidenta de Fopea, Paula Moreno, sostuvo que existe una “normalización” de los ataques y advirtió que el periodismo “necesita libertad para trabajar”, al tiempo que la periodista Liliana Franco cuestionó las descalificaciones del Presidente y planteó que la situación “no se puede tolerar” en un sistema democrático.En ese contexto, el retroceso de Argentina se inscribe en una tendencia internacional, aunque el organismo puso el foco en la dinámica local, donde el vínculo entre el poder político y la prensa atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años.