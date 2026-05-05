Pese a sus repetidos ataques a la prensa, Milei afirmó que "nunca en la historia hubo tanta libertad de expresión"

SOBRE LOS PERIODISTAS



Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2026

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar el rol de los medios y, a pesar de sus constantes ataques a la prensa y de haber sido el primer mandatario que cerró la sala de prensa de Casa Rosada en democracia, aseguró que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy".El mandatario publicó en su cuenta de X un duro descargo contra el periodismo para marcar su posición sobre la responsabilidad en el ejercicio de la información. "Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión", señaló Milei."Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos", añadió.El jefe de Estado calificó la demanda de pauta oficial como un intento de sostener un modelo de "privilegios" a costa del pagador de impuestos. Según Milei, la mayoría de los periodistas no buscan libertad, sino "poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos". "Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas", remarcó el Presidente.El Presidente prometió que no habrá tregua en su política de confrontación hacia quienes publiquen información que él considere falsa. "Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie", sentenció el mandatario. "Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", concluyó Milei.En ese contexto global, Argentina atraviesa un escenario de creciente tensión entre el poder político y los medios de comunicación. Distintas organizaciones, como Fopea, vienen advirtiendo sobre un deterioro del clima para el ejercicio del periodismo, marcado por discursos hostiles, restricciones al acceso a la información pública y conflictos abiertos de Javier Milei contra la prensa.

El Foro de Periodismo Argentino registró en 2025 un récord de 278 ataques contra periodistas, el número más alto desde que comenzó su monitoreo en 2008.

Según el informe, el propio presidente Javier Milei fue señalado como responsable de 119 de esos episodios, en un contexto donde la violencia —especialmente en entornos digitales— creció de manera significativa .La escalada no se limita a declaraciones. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con medidas que generaron fuerte preocupación, como la restricción de acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión cuestionada por organizaciones de prensa por su impacto directo en el derecho a la información. La medida fue interpretada como un retroceso institucional y motivó reclamos tanto a nivel local como internacional. Los periodistas acreditados podrán ingresar nuevamente este lunes 4 de mayo cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde una conferencia de prensa.A esto se suma un discurso presidencial cada vez más confrontativo. Milei utiliza sus redes sociales para descalificar a periodistas, a quienes llegó a definir como “basuras inmundas” en publicaciones recientes, en línea con una retórica que distintos sectores consideran estigmatizante y peligrosa para el ejercicio profesional. El último ataque fue el pasado miércoles, cuando el presidente tildó de “chorros” y “corruptos” a los periodistas parlamentarios que se encontraban cubriendo en el Congreso de la Nación el informe de gestión del jefe de Gabinete Manuel Adorni.El conflicto escaló al punto de generar reacciones institucionales y sociales. Desde la Iglesia hasta organismos internacionales pidieron diálogo y respeto por la libertad de prensa, subrayando que limitar el trabajo periodístico afecta no solo a los medios, sino al conjunto de la ciudadanía, que ve restringido su derecho a estar informada.