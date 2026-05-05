Emergencia en discapacidad: la comisión de diputados recibió a familiares y pidieron juicio político para Lugones

Familiares y organizaciones de discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados y pidieron el juicio político para el ministro de Salud Mario Lugones. Fue en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición sin participación del oficialismo y sus aliados. Allí se expresó el rechazo al proyecto del gobierno para derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que tiene en jaque al sistema de prestaciones.La actriz Lola Berteth, mamá de un niño con discapacidad, apuntó a los negocios privados del ministro y pidió su juicio político: "Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político. Y como madre estoy pidiendo juicio político para señor Lugones". Además, pidió a diputados y diputadas que defiendan la Ley que votaron: "La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita".Berteth también explicó que el presupuesto en discapacidad no genera déficit fiscal: "En el informe que envió a Adorni, el Estado Nacional solo financia el 16% de las prestaciones. El resto lo aporta el sector privado a través de fondos solidarios. No es cierto que la discapacidad genere déficit fiscal". Cabe destacar que además del proyecto que deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobierno presentó un recurso contra la misma ante la Corte Suprema.