Más complicado: pidieron la detención Adorni por "apretar a un testigo" en medio del escándalo por enriquecimiento ilícito

La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, pidió la detención de Manuel Adorni, a quien acusó de presionar al contratista Matías Tabar, quien refaccionó la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá y declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales", en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.Los argumentos de Pagano en su presentación ante el juez federal Ariel Lijo: "Lo que plantea es que el jefe de Gabinete intentó tergiversar la declaración de Tabar y que obstruyó la investigación porque fue el mismo Tabar el que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y exhibió su teléfono celular mostrando que Adorni había intentado comunicarse con él antes de la declaración y le ofreció colaboración. También puso sus equipos legales a disposición". En su presentación, la legisladora se refirió a la exposición del contratista frente a Pollicita. "El testigo manifestó -entre otros extremos de relevancia económica para la imputación principal por enriquecimiento ilícito- que el propio Manuel Adorni lo contactó por WhatsApp con anterioridad a la audiencia testimonial, manifestándole que 'necesitaba hablar con él' y ofreciéndole 'ayuda' o que su 'equipo lo contactara'", expresó.En tal sentido, recordó la mención de Tabar sobre su celular: "El testigo afirmó haber rechazado dicho ofrecimiento luego de asesorarse con el letrado de la firma, quien le indicó -textualmente, según trascendió- 'que ni se le ocurra hablar con nadie y que se presente en Tribunales con toda la documentación'. El testigo aportó además su teléfono celular a los efectos de su peritaje, dejando expresa constancia de que había borrado mensajes del intercambio mantenido con el imputado, motivo por el cual se requirió su recuperación forense". "La conducta descriptiva no constituye un dato menor ni una circunstancia anecdótica del expediente. Se trata de una maniobra concreta y consumada de aproximación al órgano de prueba inmediatamente antes de la audiencia testimonial, acompañada de la supresión deliberada de la evidencia digital del contacto", advirtió en esta línea.En tanto, en la red social X, Pagano resumió que llevó a cabo el pedido ya que acusó a Adorni de "apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun".El contratista Matías Tabar que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales", incluida la compra de mobiliario. Según su testimonio, el propio vocero efectuó los pagos dentro del barrio cerrado. Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El periodista fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025. El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito.Pollicita había citado a Tabar para determinar cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024. Mientras se realizaban las obras del piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y la pileta, el funcionario de Javier Milei alquiló una casa en el mismo country por u$s13.000, según el testimonio del contratista.