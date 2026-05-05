Una cascada, piscina, parrila y más commodities: los fastuosos gastos de Adorni para la refacción de su casa en un barrio exclusivo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos detalles sobre las supuestas y ostentosas reformas en su propiedad del country Indio Cuá, que habría abonado en efectivo, según el testimonio que brindó este lunes el arquitecto.Con el correr de la jornada fueron transciendiendo más detalles de la declaración del contratista, Matías Tabar, con gastos específicos que elevan significativamente el valor de la vivienda. Entre las diferentes refacciones, una de las más comentada fue la construcción de una "cascada", que según los documentos, habría costado 3.500 dólares. Distintos medios han filtrado una imagen que adjudican a esa obra.El arquitecto Matías Tabar, responsable de las obras, presentó un registro de gastos donde destacan instalaciones de lujo en el área del jardín y la piscina:- Cascada ornamental: Se destinaron US$3.500 exclusivamente para una cascada que desemboca en la pileta.- Climatización: El sistema de calefacción de la piscina tuvo un costo de US$9.780.- Área de parrilla: La reforma de este sector demandó una inversión de US$13.810.- Jacuzzi y SUM: La obra incluyó la incorporación de cabezales para hidromasaje y la restauración del Salón de Usos Múltiples (SUM).Además de las áreas de esparcimiento, la auditoría de la obra detalla erogaciones de gran magnitud en la estructura y el interior de la casa:- Aberturas y Cocina: Se registraron pagos por US$33.000 en ventanas y US$20.000 en la remodelación de la cocina.Infraestructura: Los trabajos incluyeron US$4.843 en electricidad, US$1.319 en parquización y un sistema de calefacción Tromen por US$1.995.- Fachada y accesos: Las tareas abarcaron la renovación del acceso principal, cambios en la galería y la construcción de una pérgola con función de cochera.Estos nuevos datos aportados por el contratista complican la situación judicial del funcionario, ya que el monto total de las reformas —pagadas presuntamente en efectivo— contrasta con el valor de adquisición declarado de la propiedad.