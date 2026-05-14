Ultraderecha avanza en Reino Unido tras moderación del Laborismo

El resultado marca un quiebre en el sistema bipartidista británico que dominó la política durante décadas, permitiendo el avance de fuerzas políticas marginalizado hace apenas dos años.

Reform UK no solo ganó 361 escaños, sino que encabezó el conteo total de votos en el país, superando tanto al Laborismo como a los Conservadores

El Partido Verde , por su parte, ganó 28 nuevos concejales, sumando 53 en total, e hizo historia al ganar su primer alcalde en Londres: Zoë Garbett se impuso en el barrio de Hackney, histórico feudo laborista durante décadas.

Starmer llegó al poder como alternativa "moderada" a la agitación política de años previos, ofreciendo estabilidad después de la turbulencia del Brexit y los gobiernos conservadores