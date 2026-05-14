Ultraderecha avanza en Reino Unido tras moderación del Laborismo

El Partido Laborista de Keir Starmer sufrió una derrota electoral significativa el jueves 8 de mayo en las elecciones locales británicas, perdiendo más de 1.400 concejales en Inglaterra. El partido no solo retrocedió en representación en los parlamentos descentralizados de Gales y Escocia, sino que vio cómo sus tradicionales electores migraban hacia el partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage. El resultado marca un quiebre en el sistema bipartidista británico que dominó la política durante décadas, permitiendo el avance de fuerzas políticas marginalizado hace apenas dos años.
¿Qué generó el descontento laborista?
Starmer llegó a la presidencia en julio de 2024 con la promesa de un "cambio" económico tras 14 años de gobierno conservador. Sin embargo, la población británica se ha impacientado con el ritmo lento de mejora en la economía y por el crecimiento económico insuficiente. Muchos legisladores laboristas expresaron frustración por el fracaso del gobierno en cumplir promesas de reforma.
El primer ministro reconoció que los resultados fueron "muy duros" pero rechazó renunciar
, argumentando que "fui elegido para afrontar esos desafíos, y no voy a dar la espalda".
La fragmentación del voto británico
Los números de esta ronda electoral pintan un panorama de transformación sin precedentes en la política del Reino Unido. Reform UK no solo ganó 361 escaños, sino que encabezó el conteo total de votos en el país, superando tanto al Laborismo como a los Conservadores
. Los Tories, el partido del expresidente Rishi Sunak, perdieron más de 500 concejales, llegando a su peor resultado histórico desde 1832.
El Partido Verde, por su parte, ganó 28 nuevos concejales, sumando 53 en total, e hizo historia al ganar su primer alcalde en Londres: Zoë Garbett se impuso en el barrio de Hackney, histórico feudo laborista durante décadas.
Este fragmentación responde a un fenómeno que ya era visible en las encuestas previas a los comicios. Una encuesta de Ipsos
de febrero de 2026 mostró a Reform con 30% de intención de voto, 8 puntos por encima del Laborismo. La emergencia de opciones políticas que desafían el consenso tradicional ha transformado el panorama electoral británico de forma irreversible.
¿Quién es Reform UK y por qué crece?
Reform UK es el proyecto político de Nigel Farage, el euroescéptico que lideró la campaña por el Brexit en 2016. Su actual ascenso ocurre en zonas donde el referéndum del Brexit ganó con márgenes amplios, especialmente en el norte de Inglaterra, donde el Laborismo fue históricamente dominante. El partido de Farage canaliza el descontento de votantes que sienten que ni Conservadores ni Laboristas han cumplido con las promesas post-Brexit de mayor soberanía económica y control de la inmigración.
En una conferencia de prensa, Farage anticipó que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales británicas, previstas para 2029 (https://www.bbc.com/news). "Hay un cambio histórico en la política británica", subrayó el líder populista.
La paradoja de la moderación
La actual crisis del Laborismo representa una paradoja: Starmer llegó al poder como alternativa "moderada" a la agitación política de años previos, ofreciendo estabilidad después de la turbulencia del Brexit y los gobiernos conservadores
. Sin embargo, su énfasis en el pragmatismo y la moderación ha dejado un espacio político enorme para que formaciones populistas recojan el voto de descontento.
Sin embargo, esa moderación no ha sido suficiente para evitar que un número creciente de legisladores laboristas exija su renuncia. Debbie Abrahams, diputada por Oldham East, una circunscripción que fue "sólidamente Laborista" pero ahora tiende hacia Reform, dijo que Starmer debe "poner al país primero" y que su salida debería ser "cuestión de meses".
Contexto: fragmentación política post-Brexit
El crecimiento de Reform UK ocurre en el contexto de una fragmentación más amplia del sistema político británico iniciada con el referéndum del Brexit en 2016. Ese voto dividió la sociedad británica entre "Remainers" (quienes querían permanecer en la UE) e "Leavers" (quienes querían salir). Aunque el Brexit
se consumó en enero de 2020, sus consecuencias políticas aún reconfiguran el mapa electoral. Jóvenes urbanos y universitarios migran hacia los Verdes, mientras que votantes conservadores de edad avanzada en regiones Post-industriales gravitan hacia las promesas populistas de Reform
Comparación con otros sistemas bipartidistas en crisis
La fragmentación del sistema británico de dos partidos es parte de un fenómeno global. En Francia, el ascenso de la ultraderechista Marine Le Pen en 2022 también fue precedido por un colapso del centro político. En Estados Unidos, Donald Trump en 2016 y 2024 canalizó descontento hacia una opción fuera del consenso republicano tradicional.
¿Qué sigue para Starmer?
A diferencia de los gobiernos británicos anteriores, Starmer no enfrenta una crisis de confianza parlamentaria inmediata. Los comicios legislativos no están previstos hasta 2029. Pero la presión interna creciente y la dinámica electoral mostrada en estos comicios locales sugieren que el horizonte político del primer ministro se acorta. Su capacidad para demostrar cambios económicos visibles en los próximos 12-18 meses será decisiva para evitar un colapso aún mayor en 2029.
¿Por qué crece la ultraderecha en el Reino Unido si el Laborismo llegó como promesa de cambio?
El Laborismo prometió transformación económica, pero los resultados visibles tardaron. Starmer llegó al poder en julio de 2024 y en apenas 10 meses ya enfrenta este retroceso electoral. Los votantes, insatisfechos con el ritmo de cambio, no esperaron a los comicios generales y expresaron su descontento en las elecciones locales, migrando hacia opciones que prometen cambios más drásticos.
¿Puede Reform UK ganar las elecciones generales de 2029?
Es posible, pero no seguro. Los sondeos de mayo de 2026 muestran a Reform con ventaja significativa sobre el Laborismo (30% vs. 22%). Sin embargo, el sistema electoral británico de "first past the post" (ganador por mayoría simple) favorece históricamente a los dos grandes partidos. Para que Reform tome el poder, necesitaría consolidar su voto en circunscripciones específicas durante los próximos tres años.
¿Qué significa el crecimiento de los Verdes ganar su primer alcalde en Londres?
Marca el fin de décadas de dominio laborista en distritos urbanos tradicionales. Los Verdes canalizan el voto de poblaciones jóvenes, urbanas y preocupadas por cuestiones ambientales. Su crecimiento en circunscripciones como Hackney no es solo un símbolo; es evidencia de que el Laborismo está perdiendo electorado en bases que eran "seguras" hace apenas cinco años. Este patrón puede acelerar la fragmentación política.