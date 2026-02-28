El Partido Verde gana una banca clave y consolida su crecimiento en el Parlamento británico
La elección parcial en Gorton and Denton marcó un nuevo avance del Partido Verde en el Reino Unido. La victoria de Hannah Spencer no sólo amplía la representación parlamentaria ecologista: confirma una tendencia de crecimiento que el partido viene consolidando bajo el liderazgo de Zack Polanski y en un contexto de desgaste de los partidos tradicionales.
El Partido Verde de Inglaterra y Gales logró un nuevo hito político con la victoria de Hannah Spencer en la elección parcial de Gorton and Denton, una circunscripción del área metropolitana de Manchester históricamente dominada por el Partido Laborista. La elección se convocó tras la vacancia de la banca y rápidamente se transformó en un test para medir el humor político en una zona urbana golpeada por la crisis del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.
Spencer, una candidata sin trayectoria parlamentaria previa y con perfil de militancia territorial, logró capitalizar un electorado desencantado tanto con los conservadores como con el laborismo. Su campaña combinó ejes clásicos del ecologismo, como la transición energética justa, transporte público accesible, inversión en infraestructura verde, con demandas sociales concretas: vivienda asequible, defensa del sistema público de salud y mejoras salariales.
La elección no puede leerse como un episodio aislado. En los últimos años, el Partido Verde ha experimentado un crecimiento sostenido en elecciones locales y municipales, aumentando su base territorial y su número de concejales. Ese avance se tradujo progresivamente en mayor visibilidad nacional y en un discurso que busca articular la agenda climática con la justicia social.
Parte de este impulso se vincula con la figura de Zack Polanski, actual referente y uno de los dirigentes más dinámicos del espacio. Polanski ha impulsado una estrategia que combina radicalidad programática con ampliación electoral: el partido no sólo insiste en la urgencia climática, sino que enmarca la crisis ambiental dentro de un modelo económico desigual que, sostienen, beneficia a unos pocos mientras precariza a la mayoría. Bajo esta línea, el Partido Verde busca presentarse como una alternativa integral frente a un sistema político percibido como agotado.
El contexto británico ayuda a entender el fenómeno. Tras más de una década de gobiernos conservadores marcados por el Brexit, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, el electorado muestra signos de fatiga. Al mismo tiempo, el Partido Laborista, en su intento por ampliar su base hacia el centro, ha generado tensiones con sectores progresistas que reclaman mayor audacia en políticas climáticas, fiscales y sociales. En ese escenario, los Verdes aparecen como un vehículo para canalizar demandas de cambio estructural.
La victoria en Gorton and Denton tiene además un valor simbólico: demuestra que el voto verde puede consolidarse en distritos urbanos de tradición obrera, no sólo en enclaves universitarios o de clase media. La agenda ecológica ya no se percibe como un lujo identitario, sino como parte de la discusión sobre empleo, energía y calidad de vida.
En el Parlamento británico, la nueva banca fortalece la voz de un bloque que, aunque aún minoritario, gana peso en debates estratégicos como la transición energética, la regulación de empresas contaminantes y la reforma del sistema electoral. Los Verdes también promueven cambios institucionales que amplíen la representación proporcional, un reclamo histórico de fuerzas alternativas en el Reino Unido.
El avance verde en el Reino Unido se inscribe en una tendencia más amplia en Europa, donde partidos ecologistas y progresistas han logrado convertirse en actores estables del sistema político, influyendo en coaliciones de gobierno y en la orientación de políticas públicas.
Con la llegada de Hannah Spencer al Parlamento, el Partido Verde británico no sólo suma una diputada: consolida una narrativa de crecimiento sostenido y se posiciona como una fuerza capaz de disputar espacios que hasta hace poco parecían vedados. En un escenario de fragmentación y descontento, la política verde demuestra que puede transformar el malestar en organización y representación.