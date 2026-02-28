El Partido Verde gana una banca clave y consolida su crecimiento en el Parlamento británico

una circunscripción del área metropolitana de Manchester históricamente dominada por el Partido Laborista

logró capitalizar un electorado desencantado tanto con los conservadores como con el laborismo

el Partido Verde ha experimentado un crecimiento sostenido en elecciones locales y municipales, aumentando su base territorial y su número de concejales

Tras más de una década de gobiernos conservadores marcados por el Brexit, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, el electorado muestra signos de fatiga

La victoria en Gorton and Denton tiene además un valor simbólico: demuestra que el voto verde puede consolidarse en distritos urbanos de tradición obrera, no sólo en enclaves universitarios o de clase media