11.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar baja por la liquidación del agro mientras el mercado pareciera estar apostando a una devaluación gradual


El dólar oficial mayorista retrocedió este lunes luego de dos jornadas consecutivas en alza y volvió a ubicarse por debajo de los $1.400. El movimiento se dio en medio de una mayor oferta de divisas del sector agroexportador y mientras el mercado sigue de cerca las intervenciones del Banco Central y las expectativas de devaluación para el resto del año.




En el segmento mayorista, el tipo de cambio cayó $6,5 y cerró en $1.391,5 para la venta. De esta manera, quedó lejos del techo de la banda cambiaria fijado actualmente en $1.723,55, con una brecha cercana al 24%. Durante la semana pasada, el oficial había acumulado una suba de 0,5%.

El esquema cambiario impulsado por el Gobierno sigue mostrando un fuerte ingreso de dólares provenientes del agro, aunque con niveles todavía fluctuantes. Esa mayor liquidación permitió contener la presión sobre el mercado oficial y moderar las expectativas de salto brusco del tipo de cambio, en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina continúa monitoreando el ritmo de compras de reservas.

En el mercado de futuros, las posiciones para 2026 operaron mixtas, aunque las proyecciones privadas mantuvieron expectativas de devaluación gradual. Los contratos “pricean” un dólar mayorista en torno a los $1.404 para fines de mayo y cerca de $1.620 para diciembre, una dinámica que refleja la persistencia de tensiones cambiarias pese a la desaceleración inflacionaria que busca mostrar el oficialismo.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró a $1.415 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.839,5. Entre los financieros, el MEP operó a $1.426,29 y el contado con liquidación llegó a $1.481,88. En paralelo, el dólar blue avanzó $5 y cerró en $1.405 para la venta en las cuevas de la city porteña.

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