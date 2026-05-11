El dólar baja por la liquidación del agro mientras el mercado pareciera estar apostando a una devaluación gradual

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cayó $6,5 y cerró en $1.391,5 para la venta. De esta manera, quedó lejos del techo de la banda cambiaria fijado actualmente en $1.723,55, con una brecha cercana al 24%. Durante la semana pasada, el oficial había acumulado una suba de 0,5%.

En el mercado de futuros, las posiciones para 2026 operaron mixtas, aunque las proyecciones privadas mantuvieron expectativas de devaluación gradual. Los contratos “pricean” un dólar mayorista en torno a los $1.404 para fines de mayo y cerca de $1.620 para diciembre, una dinámica que refleja la persistencia de tensiones cambiarias pese a la desaceleración inflacionaria que busca mostrar el oficialismo.En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró a $1.415 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.839,5. Entre los financieros, el MEP operó a $1.426,29 y el contado con liquidación llegó a $1.481,88. En paralelo, el dólar blue avanzó $5 y cerró en $1.405 para la venta en las cuevas de la city porteña.