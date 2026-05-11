11.05.2026 / BCRA

El Banco Central salió a frenar abusos de los bancos con las bajas de tarjetas de crédito

El Banco Central recordó que los usuarios pueden dar de baja sus tarjetas de crédito en cualquier momento, incluso si mantienen deudas pendientes o compras en cuotas. La aclaración llegó luego de reiteradas consultas y reclamos por parte de clientes que denunciaron trabas impuestas por entidades financieras para cancelar el servicio.




A través de sus canales oficiales, el Banco Central de la República Argentina ratificó que ninguna entidad puede exigir el pago total de la deuda como condición previa para iniciar el trámite de baja. Según explicaron desde el organismo, cualquier titular tiene derecho a solicitar la cancelación utilizando los medios habilitados por el banco, ya sea de forma digital, telefónica o presencial.

El organismo precisó que, en algunos casos donde existan consumos pendientes o cuotas vigentes, los bancos pueden requerir que el trámite se realice presencialmente por cuestiones operativas. Sin embargo, aclararon que esa condición no puede utilizarse para impedir o demorar la baja solicitada por el usuario.

Además, el Central subrayó que las compras en cuotas continúan vigentes aunque la tarjeta haya sido cancelada. Es decir, el cliente deberá seguir abonando los pagos pendientes según el cronograma acordado originalmente. Lo que sí queda suspendido de inmediato son los cargos de mantenimiento y las comisiones asociadas al plástico una vez concretada la baja.

Desde el BCRA también remarcaron que las entidades financieras tienen la obligación de informar de manera clara cuáles son los procedimientos habilitados para cancelar tarjetas de crédito y de respetar los derechos de los usuarios. La advertencia apuntó directamente a prácticas bancarias cuestionadas en los últimos meses por organizaciones de defensa del consumidor.

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