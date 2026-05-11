El Banco Central salió a frenar abusos de los bancos con las bajas de tarjetas de crédito

El organismo precisó que, en algunos casos donde existan consumos pendientes o cuotas vigentes, los bancos pueden requerir que el trámite se realice presencialmente por cuestiones operativas. Sin embargo, aclararon que esa condición no puede utilizarse para impedir o demorar la baja solicitada por el usuario.Además, el Central subrayó que las compras en cuotas continúan vigentes aunque la tarjeta haya sido cancelada. Es decir, el cliente deberá seguir abonando los pagos pendientes según el cronograma acordado originalmente. Lo que sí queda suspendido de inmediato son los cargos de mantenimiento y las comisiones asociadas al plástico una vez concretada la baja.Desde el BCRA también remarcaron que las entidades financieras tienen la obligación de informar de manera clara cuáles son los procedimientos habilitados para cancelar tarjetas de crédito y de respetar los derechos de los usuarios. La advertencia apuntó directamente a prácticas bancarias cuestionadas en los últimos meses por organizaciones de defensa del consumidor.