El Movimiento Universitario del Conurbano inaugura su primer espacio en Almirante Brown

El Movimiento Universitario del Conurbano (MUC) inauguró este sábado su primer espacio territorial en el partido de Almirante Brown. Se trata de La Usina de Burzaco y la Academia de Oficios José Hernández, que funcionarán en Carlos Pellegrini 619 y que representa un nuevo paso en el crecimiento político y organizativo del espacio universitario peronista.La apertura marca el desembarco formal del MUC fuera del ámbito universitario, luego de años de expansión en las principales casas de estudio del conurbano bonaerense.Actualmente, el espacio conduce centros de estudiantes y federaciones universitarias en diez universidades nacionales del conurbano y mantiene vínculos con instituciones académicas de distintos puntos del país.Durante el último año, el MUC logró además representación propia en la Federación Universitaria Argentina (FUA) a través del Frente Papa Francisco, fortaleciendo su presencia dentro del mapa político universitario nacional.La inauguración se da en un contexto de fuerte conflicto presupuestario en las universidades públicas y los reclamos al Gobierno nacional ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.En ese escenario, desde el espacio destacan la necesidad de construir organización territorial y herramientas concretas para la comunidad.En ese marco, la concejala de Almirante Brown y referente del MUC, Micaela Ortiz, destacó la importancia de la apertura del espacio como una herramienta de articulación entre la universidad pública y las necesidades concretas del territorio.“La Usina de Burzaco y la academia de oficios nacen para acercar oportunidades, formación y comunidad a nuestros vecinos. La Usina representa la idea de que el conocimiento, los oficios, la cultura y la organización deben estar al servicio de los vecinos y las vecinas de Brown. Hoy más que nunca necesitamos a la política conectada con la realidad social”, expresó la dirigente.Por su parte, Javier Trimboli sostuvo que el MUC tomó la decisión política de sacar las Universidades a la calle de cara a las necesidades reales del pueblo.“Redoblamos el compromiso dispuestos a llevar las herramientas universitarias a nuestros barrios del conurbano. Mientras el Gobierno Nacional incumple leyes y desfinancia el sistema universitario argentino, empobrece a nuestro pueblo y rompe cualquier posibilidad de ascenso social, nosotros creemos que es la organización y la política lo que nos va a salvar siempre”, sostuvo el referente del MUC.“La Usina” se define como un espacio de encuentro, formación y producción. Entre sus principales ejes aparece la revalorización del oficio como herramienta de desarrollo e identidad, mediante capacitaciones con salida laboral.El proyecto también incluye la Biblioteca Santiago Paolinelli, concebida como un espacio de estudio, memoria y acceso al conocimiento, además de actividades culturales y comunitarias abiertas a vecinos y vecinas de la zona.Desde la organización sostienen que el objetivo es tender un puente entre la universidad y el barrio, promoviendo una construcción política y social arraigada en las necesidades del territorio.“Somos el conurbano organizándose para dar respuesta a su propia comunidad”, expresaron desde el espacio.La jornada inaugural comenzó a las 19 con una masiva convocatoria de militantes, vecinos y referentes políticos y universitarios.