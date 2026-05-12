Milei sigue en picada: cayó a los últimos puestos en el ranking de valoración de presidentes de América Latina

Una encuesta regional reveló que los presidentes con peor imagen de América Latina son los líderes de Argentina, Perú y Venezuela. Javier Milei y Delcy Rodríguez tuvieron una caída de su imagen en los últimos meses logrando apenas un 34,8% de aceptación. Mientras que sus pares, Claudia Sheinbaum (México) y Nayib Bukele (El Salvador), encabezan la lista del ranking, correspondiente a mayo 2026.La ya tradicional encuesta de CB Global Data fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región mediante consultas online a 40.459 personas mayores de 18 años. La consultora señaló que, en cada país, se tomaron entre 1.988 y 2.674 casos. El estudio tiene un margen de error de entre 1,9% y 2,2% y un nivel de confianza del 95%.En el primer puesto se ubicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, liderando el ranking de mandatarios con mejor imagen en América Latina con un 67,8% de aprobación. En el segundo puesto la sigue Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 67,5%, mientras que el tercer lugar lo ocupa Luis Abinader, de República Dominicana, con 60,2%.Detrás de los tres primeros se posicionaron Rodrigo Paz, de Bolivia, con 55,6%, y Laura F. Delgado, de Costa Rica, con 52,7%. En cuanto a las posiciones medias, aparece el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con 49,5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 48,5%; Santiago Peña, de Paraguay, con 46,6%; José Antonio Kast, de Chile, con 43,4%; y Nasry Asfura, de Honduras, con 41,9%. En posiciones posteriores aparecieron Yamandú Orsi, de Uruguay, con 40,3%; Gustavo Petro, de Colombia, con 40,0%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 39,4%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 36,9%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 35,7%.La encuesta regional también reveló la crisis de confianza en algunos países como Argentina y Venezuela. El presidente Javier Milei descendió varios puestos respecto a la encuesta anterior, alcanzando apenas el 34,8% de aceptación y ubicándose en el puesto 16 de los 18 mandatarios evaluados.Por su parte, Delcy Rodríguez de Venezuela quedó en el penúltimo lugar con un 24,1% de aprobación. Además, fue la dirigente que más retrocedió en el último mes, con una caída de 3,4 puntos respecto de la medición anterior. En tanto el último puesto de la tabla quedó para el presidente peruano José María Balcázar con apenas 20,5% de aprobación. De acuerdo a la encuesta de CB Global Data, se pudieron ver contrastes en la aprobación de los presidentes latinoamericanos relacionados a factores como seguridad, economía o conflictos internos. Para asegurar la representatividad, el estudio se realizó con estratificación por género, edad, nivel socioeconómico y región.