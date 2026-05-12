La CGT marcha con la universidad pública y avanza contra las medidas de ajuste del gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó su adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada para es martes 12 de mayo y profundizó así su posicionamiento contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión realizada en la sede de Azopardo entre integrantes del Consejo Directivo de la central obrera, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes gremiales del sector universitario. El encuentro sirvió para consolidar una articulación entre el movimiento obrero y las universidades nacionales frente al escenario de desfinanciamiento que denuncian docentes, nodocentes y rectores.También se analizó el impacto de la crisis presupuestaria sobre el funcionamiento de las casas de estudio, la pérdida salarial de los trabajadores del sector y la negativa del Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Participaron del cónclave el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, quienes presentaron un diagnóstico crítico sobre la situación económica que atraviesan las universidades públicas. Según señalaron, la falta de actualización presupuestaria afecta el normal desarrollo académico, científico y administrativo de las instituciones y pone en riesgo áreas estratégicas vinculadas a la investigación y la formación profesional.Desde la CGT consideraron que el conflicto universitario excede el ámbito educativo y se relaciona directamente con el desarrollo productivo y tecnológico del país. Uno de los principales voceros del encuentro fue el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, quien confirmó el respaldo sindical a la movilización. "Vamos a adherir y acompañar la marcha de los universitarios para repudiar y rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha", sostuvo el dirigente sindical. Además, remarcó que "defender la universidad pública es también defender el desarrollo, la producción y el futuro de millones de argentinos y argentinas".La reunión también contó con la participación de dirigentes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), organizaciones enroladas en la CGT. Sus titulares, Daniel Ricci y Walter Merkis, advirtieron sobre el deterioro salarial que atraviesan docentes y nodocentes y denunciaron la falta de convocatoria a paritarias. Desde FEDUN reclamaron "Paritarias YA" y remarcaron que "sin salarios dignos no hay universidad de calidad". En ese sentido, sostuvieron que el sostenimiento del sistema universitario depende actualmente del esfuerzo de trabajadores cuyos ingresos quedaron rezagados frente a la inflación.