"No podemos ser argentinos de segunda": el gobernador de Salta alerto por el acceso al suministro de gas en el norte

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó "previsibilidad, respuestas definitivas y un trato justo" en relación al suministro de gas durante el invierno para las provincias del norte. "Lo que estamos pidiendo no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a toda nuestra gente y a todos los argentinos", definió en un video publicado en X. "No podemos seguir siendo argentinos de segunda", apuntó el mandatario provincial este lunes y sentenció: "Voy a seguir gestionando y reclamando donde haga falta para que tengamos lo que nos corresponde". Sin embargo, no mencionó al Gobierno, al presidente Javier Milei ni a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.Sáenz advirtió que, como cada invierno, la incertidumbre afecta a familias y comercios. "No podemos aceptar que hoy día tengamos que estar mendigando lo que durante décadas los salteños aportamos al país", lamentó el ex intendente de Salta capital y remarcó que "el norte argentino merece el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier otra región del país".El gobernador es cercano a Milei, lo acompañó a la Argentina Week en Estados Unidos junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).La preocupación entre los representantes de la industria en Salta y Tucumán se debe a tres motivos, según Ámbito: el agotamiento de la Cuenca Noroeste, los retrasos en la finalización de la Reversión del Gasoducto Norte y la Resolución Nº 66/2026 de la Secretaría de Energía, que reconfigura el sistema de transporte y reduce drásticamente la provisión de gas para las industrias de la región.Según el texto, la cuenca del norte está en "franca decadencia, aportando apenas un 20% de su capacidad histórica". La resolución deja sin efecto el Programa "Transport.Ar Producción Nacional" que fue creado en 2022 y rescinde contratos de transporte sobre el Gasoducto Perito Pascasio Moreno (GPM), antes denominado Néstor Kirchner, buscando optimizar el sistema para los nuevos flujos predominantemente sur-norte.Sin embargo, para las industrias del NOA esta reconfiguración se traduce en una reducción concreta: la Unión Industrial de Tucumán (UIT) denunció que la capacidad de transporte firme pasará de 4,99 MMm³/d desde el norte a 3,22 MMm³/d desde Neuquén, lo que implicó una merma de 1,77 MMm³/d (-35%), a partir del 1º de mayo de 2026.