El SMN levantó el paro tras la declaración de ilegalidad del Gobierno

El personal del Servicio Meteorológico Nacional resolvió levantar el paro previsto para este viernes luego de que el Gobierno lo declarara ilegal mediante un decreto de necesidad y urgencia, una decisión que, según advirtió el gremio, buscó “restringir el derecho constitucional de huelga” y obligó a suspender la medida para evitar sanciones.La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que la protesta será reemplazada por una asamblea general desde las 10:30 en la sede central del organismo, donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha en medio de un conflicto que sigue escalando.Desde el sindicato cuestionaron con dureza la intervención oficial y aseguraron que el SMN no está formalmente incluido dentro de los servicios esenciales, por lo que rechazaron la legalidad del decreto y denunciaron un avance sobre derechos laborales.El Gobierno, en cambio, sostuvo que la meteorología aplicada a la aviación constituye un servicio crítico y que la interrupción total de datos podría afectar la seguridad operacional, argumento con el que justificó la declaración de ilegalidad del paro.La medida original contemplaba un “apagón informativo” durante la mañana que podía impactar en vuelos en todo el país, ya que los reportes del SMN son clave para la planificación y autorización de despegues y aterrizajes en una franja de alta actividad.En paralelo, el DNU 274/2026 introdujo cambios de fondo al establecer como servicio público esencial la meteorología aeronáutica y trasladar la responsabilidad del área a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), quitándole al SMN su rol exclusivo.El decreto también fijó un período de transición de hasta 180 días en el que el organismo continuará prestando funciones, al tiempo que reasignó recursos económicos vinculados al servicio, en línea con el nuevo esquema operativo impulsado por el Ejecutivo.El conflicto se originó tras más de 140 despidos y el cierre de estaciones meteorológicas denunciados por ATE, que advirtió sobre el impacto en la capacidad operativa y reclamó mayores recursos, en un escenario que abre un nuevo frente de tensión en un área clave del Estado.