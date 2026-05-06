En medio de los escándalos de corrupción, ocho de cada 10 argentinos creen que Adorni debe renunciar o al menos apartarse

A pesar de la contundencia de las evidencias que se acumulan, una sobre otra, en la causa judicial en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito Manuel Adorni, el presidente Javier Milei se abroquela en la defensa de su cada vez más complicado jefe de gabinete y arrastra detrás de él el magro capital político que le va quedando en medio de la crisis económica y social que atraviesa la Argentina.Así lo dejó en evidencia el último sondeo de la consultora Management & Fit que advierte que la desaprobación del gobierno de Milei trepó al 54,3%, el nivel más alto desde diciembre de 2023 cuando el libertario desembarcó en la Casa Rosada. De hecho la imagen de Milei sigue cayendo en picada y aparece en el séptimo puesto de un total de 16 dirigentes medidos en una encuesta mientras que la inflación aparece al tope de las preocupaciones de los argentinos.A este cada vez más complejo escenario para el Gobierno, se suma el escándalo Adorni. De acuerdo con el sondeo, 8 de cada 10 argentinos creen que Adorni debería o bien renunciar o bien pedir un licencia. En el desagregado se advierte que el 55,1% de los encuestados cree que Adorni debería renunciar a su cargo mientras que el 23,6% aseguró debería tomar licencia hasta que la Justicia aclare los hechos de corrupción que se le atribuyen.Consultados sobre la cripto estafa libertaria $Libra, un 59% cree que la responsabilidad es del Presidente o su entorno, mientras que para el 67,4%, los millonarios créditos del Banco Nación para funcionarios configuran un acto de corrupción. El relevamiento fue hecho a nivel país sobre un universo de 2.200 casos consultados entre el 13 y el 27 de abril, con un margen de error de +/- 2,1 por ciento.En cuanto a la situación económica del país, la evaluación positiva desciende 11,9 puntos respecto a febrero (15,4%), y aumenta la opinión negativa a 54,9% y la regular, a 29,5%. También caen las expectativas optimistas respecto al futuro para quedar en 33,9%. Además, la inflación que estuvo en aumento desde mayo del año pasado, ocupa el primer lugar en las preocupaciones de los argentinos, con el 28,3%, aumentando 5,5 puntos respecto a febrero. En el orden de preocupaciones le siguen la corrupción con el 15,9% y la desocupación, con el 15,4%.Los encuestados también se pronunciaron sobre la gestión del Gobierno y la aprobación de la gestión bajó 9,6 puntos para quedar en 37,2%, mientras la desaprobación es del 54,3%, el nivel más alto desde que arrancó la gestión de Milei.