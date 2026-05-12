Bullrich intentó apaciguar las aguas tras la tensa reunión de Gabinete: Milei tiene una emocionalidad importante

La senadora y jefa del bloque libertario en el Senado,, buscó este martes bajarle el tono a las versiones sobre un fuerte cruce dentro del Gabinete nacional al asegurar que“tiene una emocionalidad importante”, en relación a los supuestos gritos del Presidente durante la reunión del viernes pasado atravesada por el escándalo judicial que tiene como protagonista aLas declaraciones de Bullrich se dieron en el ingreso a la exposición agraria JONAGRO, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, expresó ante la prensa, luego de que trascendieran detalles del clima de tensión que se vivió en Casa Rosada.Las versiones en las que Milei habría sentenciado la permanencia del ex vocero en su cargo actual, provienen de un artículo publicado por Clarín el fin de semana. Según este, ante ciertos cuestionamientos el Presidente habría endurecido el tono: "Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente”. Se habló también de un freno a la exPRO, cuando intentó intervenir: “No me interrumpas. Estoy hablando y dando instrucciones”, lanzó.La reunión del viernes se habría desarrollado en un contexto de creciente incomodidad de algunos funcionarios libertarios por el desgaste político que genera el caso Adorni. De acuerdo a los últimos trascendidos, el mandatario elevó el tono durante el encuentro y pidió cerrar filas alrededor de su jefe de Gabinete.“No voy a contestar eso. No me corresponde”, soltó Bullrich al ser consultada específicamente sobre ese episodio. Luego insistió en que no hablará públicamente sobre discusiones internas del Ejecutivo: “Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete. Tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”.La legisladora también confirmó que continuará participando de la mesa política y de las reuniones encabezadas por Milei. “Por supuesto”, contestó ante el interrogante sobre su continuidad en esos encuentros.El trasfondo del conflicto está vinculado a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. En los últimos días, Bullrich había tomado distancia del funcionario al reclamar públicamente que presentara su declaración jurada patrimonial para intentar desactivar el escándalo. “Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido”, afirmó días atrás en una entrevista televisiva.“Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”, agregó en declaraciones a A24. En ese sentido, sus últimas declaraciones en la jornada cerealera se pueden leer también en clave pacificadora tras una postura inicial que desencadenó versiones sobre un estallido interno.